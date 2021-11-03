Мітинг антивакцинаторів у Києві: страх втратити роботу або стати роботами

Ранок середи, 3 листопада, у Києві почався із заторів у центрі міста - рух вулицею Михайла Грушевського, яка веде від Верховної Ради до Хрещатика, був повністю перекритий. Причина цьому - мітинг противників вакцинації, які блокували проїжджу частину в кількох місцях, ходячи колами по пішохідних переходах біля стадіону "Динамо", Кабміну та парламенту. Основні вимоги протестувальників - не допустити звільнення з роботи працівників, які не вакцинуються від COVID-19, та скасувати карантинні обмеження.

Антивакцинатори серед водіїв

Прорвати кордон антивакцинаторів не змогла навіть поліція, яка намагалася проїхати до Хрещатика. Що вже говорити про звичайних водіїв, які змирилися з дійсністю і просто чекали, коли люди розійдуться. Водії, з якими поспілкувалася DW, незадоволені перекриттям дороги, але вважають вимоги людей справедливими. "Мені треба витратити бензин, щоб об'їхати мітинг. Але вимоги протестувальників розділяю. Я теж не щеплений, тому що не довіряю вакцинам. Вакцинація не повинна бути обов'язковою, і не має бути обмежень для невакцинованих", - зазначив водій таксі Тарас.

Незадоволена ускладненням руху і водійка Тетяна, але вона переконана, що люди повинні мати право вибору у питанні вакцини. "Я боюся, що вакцина не перевірена до кінця, але все-таки планую щепитися, тому що перехворіла й знаю, наскільки складна хвороба COVID-19", - каже вона.

Віче під парламентом

Загалом на акцію протесту, яка розпочалася о 8 ранку, зібралося кілька тисяч осіб. На мітингу були не лише люди з Києва, а й з областей України.

Серед учасників акції була й ексдепутатка Верховної Ради Надія Савченко з сестрою Вірою, у яких нещодавно виявили підроблений ковід-сертифікат. Про це Надія сама повідомила на свої сторінці у Facebook.

Мітинг антивакцинаторів під стінами Верховної Ради

Після блокування доріг мітингувальники пішли до Верховної Ради, під стінами якої об 11:00 розпочалося віче. В руках вони тримали плакати з написами: "Ні примусовій вакцинації!", "Права людини", "Ні - ковід-фашизму", "Руки геть від наших дітей", "Ні, вакцинації-чіпізації" та інші.

Присутні на заході, без масок та не дотримуючись соціальної дистанції, оплесками зустрічали заклики, що лунали з невеликої сцени перед парламентом. Зокрема, про необхідність зняття карантинних обмежень таприпинення порушення прав невакцинованих.

"Ми визнаємо недієздатними парламент і уряд. Все, що вони приймають не стосується людей", - каже один з організаторів мітингу та засновник руху "Права людини" Остап Стахів. Тут же він закликав людей не спілкуватися зі ЗМІ. "Якщо до вас підходять представники зомбоящиків, то лише для того, щоб опублікувати текст проти вас", - заявив Стахів.

Кореспонденту DW вдалося пробратися до сцени, аби дізнатися у Стахіва про подальші плани, однак той відмовився давати коментарі.

Невдоволення обмеженнями

Незважаючи на заклик не спілкуватися зі ЗМІ, переважна більшість людей охоче говорили з DW. Учасники мітингу заявляють, що вони вийшли через обмеження прав і свобод людей, які не хочуть вакцинуватися. "Ми не проти вакцинація, але за добровільний вибір. Наразі ж людей без щеплення дискримінують - у магазині без папірця не можна щось купити", - каже киянин Андрій. Він скаржиться, що постанови уряду щодо карантинних обмежень порушують Конституцію України. "Обмеження можуть бути лише у разі введення воєнного або надзвичайного стану", - говорить киянин Андрій. На запитання DW, чи не буде він проти, якщо уряд ухвалить подібне рішення, Андрій не відповів.

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На мітингу антивакцинаторів у Києві

Своєю чергою керівник інформдепартаменту громадської організації "Рух за життя та гідність людини" Кривенко Олександр вважає, що поліція не має права перевіряти медичний стан людини, маючи на увазі перевірку COVID-сертифікатів у транспорті, ТРЦ, спортзалах тощо. "Постанови уряду не базуються на законі, тому всі їхні вимоги будуть скасовані у судах", - впевнений він.

Крім того, люди скаржаться на звільнення з роботи через відсутність щеплення. "Моя дружина працює вчителем, але її без вакцини з 8 листопада не допускають до роботи", - бідкається Микола з Рівного. Йдеться про постанову уряду, згідно з якою, з 8 листопада в Україні відсторонюватимуть від роботи чиновників та педагогів, які не були вакциновані від COVID-19.

Якщо вірити учасникам мітингу, то невакциновані можуть втратити роботу й у приватних компаніях. "Я не хочу щеплюватися. Через це мене звільнили з роботи", - стверджує Людмила з Полтави. Жінка каже, що працювала посудомийницею в приватній компанії. При цьому, за її словами, вона постійно робить ПЛР-тест, щоб мати змогу їздити в транспорті. До речі, інші учасники мітингу, з якими поспілкувався кореспондент DW, також заявили, що не порушували карантинні норми - приїздили або на власному транспорті, або з ПЛР-тестом.

"Екзотичні" аргументи не вакцинуватися

Серед причин не вакцинуватися є й доволі "екзотичні". Наприклад, Андрій з Рівненської області вважає, що вакцини від COVID-19 зроблені для того, щоб, як він висловився, "чіпувати" людей.

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"Наночастинки потрапляють в організм і через певний час можна керувати людиною. Перевірити це дуже просто - до місця уколи прилипають металеві предмети. Тобто, людина стане роботом, а це протирічить божим заповідям", - впевнений він.

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DW запитала, чи розглядає Андрій покупку апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) у разі тяжкої форми COVID-19 і відсутності вільних ліжок у лікарнях. Співрозмовник зазначив, що не думав про це.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко різко розкритикував акцію антивакцинаторів у Києві. "Це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками і родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через COVID-19. У реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підробні сертифікати там не працюють", - сказав міністр. Він закликав вакцинуватися, отримувати лише перевірену інформацію з офіційних джерел та не вірити фейкам про вакцинацію. Адже більшість аргументів учасників мітингу проти щеплення не мають під собою наукового підґрунтя та доказів.

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