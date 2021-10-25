 Невакцинованих чиновників та педагогів відсторонять від роботи 8 листопада | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Невакцинованих чиновників та педагогів відсторонять від роботи 8 листопада

Працівників українських держустанов та педагогічних закладів, які ухиляються від щеплень проти коронавірусу, відсторонятимуть від роботи з 8 листопада.

вчителька у середній школі Львова

З 8 листопада нещеплені педагоги можуть залишитися без роботи

Керівники українських органів державної влади, держпідприємств або закладів освіти повинні відстороняти від роботи без збереження заробітної плати нещеплених працівників, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 20 жовтня, оприлюдненій в понеділок, 25 жовтня.

В урядовому документі зазначається, що нова норма набуде чинності за два тижні - з 8 листопада. Раніше відповідний документ із переліком професій, які підлягають обов'язковому щепленню, оприлюднило міністерство охорони здоров'я. До нього увійшли працівники усіх освітніх закладів незалежно від типу власності, а також усі співробітники центральних органів виконавчої влади та місцевих адміністрацій.

Дивитись відео 01:38

Чи варто вагітним вакцинуватися від коронавірусу (20.10.2021)

Відповідно до постанови уряду, відсторонення має діяти до моменту вакцинації. Норма не поширюватиметься на громадян, які мають абсолютні протипоказання до щеплення від коронавірусу і готові надати медичний висновок про наявність таких протипоказань.

Читайте також: COVID-19 в Україні б'є рекорди: як бути далі?

Списки розширюватимуть

Усунення від роботи невакцинованих працівників вже засудили українські профспілки. Зокрема, профспілка працівників освіти і науки називає вакцинацію добровільною справою громадян, а відмову від неї - недостатньою причиною для визнання порушення трудової дисципліни.

Однак міністерство охорони здоров'я планує навпаки розширити перелік професій із обов'язковим щепленням проти коронавірусу. За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, до нього незабаром можуть включити соціальних працівників, а також працівників "критично важливих сфер для функціонування економіки".

Станом на 25 жовтня принаймні одну дозу щеплення від COVID-19 отримали 88,2 відсотки працівників закладів загальної середньої освіти, двома дозами вакциновано майже 400 тисяч педагогів по всій країн. Разом із тим міністерство освіти і науки через погіршення епідеміологічної ситуації рекомендує із 25 жовтня по 15 листопада запровадити дистанційне навчання у вищих та професійно-технічних освітніх закладах.

Читайте також: Обов'язкова вакцинація проти COVID-19 в Україні: хто наступний?

Дивитись відео 07:06

Нова хвиля коронавірусу: як Україна (не) підготувалася за рік (19.10.2021)

DW.COM

Cтатистика COVID-19 по Європі: де менше вакцинованих - там більше смертей

Смертність від COVID-19 є найвищою у країнах з низьким рівнем вакцинації, свідчить аналіз статистики по Європі. Кількість смертей подекуди у десятки разів вища там, де не хочуть робити щеплення.  

Директор школи в Києві оскаржує обов'язкове щеплення освітян від коронавірусу

В Україні вперше в суді оскаржили відсторонення від роботи невакцинованих від COVID-19 працівників сфери освіти. На думку позивача, нове карантинне правило порушує трудові права педагогів.  

Реклама

Докладно

Центральний автобусний вокзал Києва, 22 жовтня 2021 року

Черга за дорогим тестом довша, ніж за безплатним щепленням

Після запровадження ковідних обмежень на транспорті кореспондентка DW відвідала київські вокзали.  

Логотип Північного потоку-2 на газовій трубі (архівне фото)

Як Київ може долучитися до сертифікації Північного потоку-2

Що варто знати про намагання "Нафтогазу" та Оператора ГТС України долучитися до сертифікації газогону?  