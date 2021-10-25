Невакцинованих чиновників та педагогів відсторонять від роботи 8 листопада

Керівники українських органів державної влади, держпідприємств або закладів освіти повинні відстороняти від роботи без збереження заробітної плати нещеплених працівників, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 20 жовтня, оприлюдненій в понеділок, 25 жовтня.

В урядовому документі зазначається, що нова норма набуде чинності за два тижні - з 8 листопада. Раніше відповідний документ із переліком професій, які підлягають обов'язковому щепленню, оприлюднило міністерство охорони здоров'я. До нього увійшли працівники усіх освітніх закладів незалежно від типу власності, а також усі співробітники центральних органів виконавчої влади та місцевих адміністрацій.

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Відповідно до постанови уряду, відсторонення має діяти до моменту вакцинації. Норма не поширюватиметься на громадян, які мають абсолютні протипоказання до щеплення від коронавірусу і готові надати медичний висновок про наявність таких протипоказань.

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Списки розширюватимуть

Усунення від роботи невакцинованих працівників вже засудили українські профспілки. Зокрема, профспілка працівників освіти і науки називає вакцинацію добровільною справою громадян, а відмову від неї - недостатньою причиною для визнання порушення трудової дисципліни.

Однак міністерство охорони здоров'я планує навпаки розширити перелік професій із обов'язковим щепленням проти коронавірусу. За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, до нього незабаром можуть включити соціальних працівників, а також працівників "критично важливих сфер для функціонування економіки".

Станом на 25 жовтня принаймні одну дозу щеплення від COVID-19 отримали 88,2 відсотки працівників закладів загальної середньої освіти, двома дозами вакциновано майже 400 тисяч педагогів по всій країн. Разом із тим міністерство освіти і науки через погіршення епідеміологічної ситуації рекомендує із 25 жовтня по 15 листопада запровадити дистанційне навчання у вищих та професійно-технічних освітніх закладах.

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