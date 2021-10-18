Директор школи в Києві оскаржує обов'язкове щеплення освітян від коронавірусу

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) в понеділок, 18 жовтня, повідомив про перший позов в Україні щодо оскарження обов'язкової вакцинації від коронавірусу працівників освіти та органів виконавчої влади. Позивачем виступив директор київської школи Дмитро Ламза. Він просить суд визнати протиправним та нечинним наказ міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України від 4 жовтня, який затверджує перелік професій, які підлягають обов'язковому профілактичному щепленню. Поки що невідомо, коли розпочнеться розгляд справи. Суддя Володимир Келеберда найближчим часом має визначити, чи слід призупиняти дію наказу на час розгляду позову.

Дмитро Ламза, директор школи 210 у Києві, повідомив DW, що це не єдиний позов, поданий ним у зв'язку з офіційними заходами в Україні, спрямованими на боротьбу з пандемією COVID-19. Іншим позовом Ламза оскаржує нещодавні пункти "карантинної" постанови уряду, якими заборонено відвідування учнями шкіл, де вакциновано менше 80 відсотків працівників. "Люди дзвонять мені з регіонів, надсилають копії наказів (про відсторонення від роботи. - Ред.), записи нарад, я всі ці матеріали принесу в суд", - пообіцяв директор школи.

Від жовтня МОЗ погрожує нещепленим працівникам відстороненням від роботи

Правова колізія

На думку Ламзи, владні приписи є дискримінаційними, адже обмежують трудові права нещеплених педагогів. "Перелік обов'язкових щеплень визначає закон "Про захист населення від інфекційних хвороб". В цьому переліку є щеплення від туберкульозу, поліомієліту, правцю, але немає коронавірусу", - пояснює адвокатка позивача Анжела Василевська в розмові з DW.

За її словами, МОЗ має право встановлювати переліки професій із обов'язковим щепленням, але щепленням саме від захворювань, що визначені законом. "Відтак, директори освітніх закладів опинились у правовій колізії: якщо вони не відстороняють невакцинованих педагогів, то наражаються наштраф у 170 тисяч гривень, а якщо відсторонять - на позов про порушення трудових прав", - говорить адвокатка.

Станом на 18 жовтня, за даними МОЗ, в Україні дві дози вакцини від коронавірусу отримали 6,49 мільйона людей, першу дозу - близько 8 мільйонів громадян. У міністерстві освіти повідомили, що по всій країні вже повністю вакциновано 56 відсотків працівників середніх шкіл.