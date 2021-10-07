МОЗ України зобов'язало вакцинуватись чиновників та освітян

Міністерство охорони здоров'я України зобов'язало всіх працівників закладів освіти та органів влади вакцинуватися проти коронавірусу протягом місяця. Тих, хто цього не зробить, буде відсторонено від роботи без збереження зарплати. Виняток можливий тільки для тих, у кого є абсолютні протипоказання до щеплень, повідомляється у четвер, 7 жовтня, на сайті МОЗ.

Відповідний наказ було затверджено 4 жовтня. Згідно з документом, на період дії карантину обов'язковій вакцинації підлягають працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, працівники місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, а також працівники закладів освіти (вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної, загальної середньої, дошкільної, позашкільної, спеціалізованої та наукових установ) незалежно від типу та форми власності.

"Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації. Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати", - сказано у повідомленні на сайті міністерства. Водночас там не уточнюється, коли саме документ було або буде опубліковано в офіційних державних виданнях.

Звільняються від обов'язку вакцинуватись ті, у кого є "абсолютні протипоказання до проведення щеплень", відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ №595 від 2011 року.

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Хто наступний у черзі на обов'язкову вакцинацію

На другому етапі список професій, для яких щеплення проти COVID-19 стане обов’язковим, буде розширено, повідомляє МОЗ. "Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг”, - цитує пресслужба слова міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

На засіданні уряду 22 вересня Ляшко запевнив, що українське законодавстсво передбачає такий підхід. "Стаття 12 закону про захист населення від інфекційних захворювань передбачає, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників чи подальшого розповсюдження ними інфекційних захворювань, підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних захворювань", - сказав він.

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Міністр додав, що Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не суперечить Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.

Нагадаємо, що Італія не пускатиме на роботу невакцинованих з 15 жовтня.

Натомість Франція відсторонила 3 тисячі невакцинованих працівників від роботи ще у вересні.