Обов'язкові щеплення у Франції: від роботи відсторонили 3 тисячі працівників

За день після того, як у Франції набула чинності обов'язкова вакцинація від коронавірусу для доглядальників у лікарнях і будинках для літніх людей, а також для рятувальників, близько трьох тисяч невакцинованих співробітників відсторонили від роботи. Ще кілька десятків працівників вирішили звільнитися, заявив у четвер, 16 вересня, міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран в ефірі телеканалу RTL.

"Але зараз багато хто хоче вакцинуватися, бо бачать, що обов'язкова вакцинація справді існує", - зазначив міністр, цитує інформагенція AFP. За його словами, побоюватися обмежень для пацієнтів через такий розвиток не варто.

Загалом обов'язкова вакцинація зачепить 2,7 мільйона людей, заявив Веран. Серед них, зокрема, персонал лікарень, будинків для літніх людей та пожежники. Починаючи з середи, вони повинні отримати принаймні одну дозу вакцини, а з середини жовтня - бути повністю імунізованими. В іншому разі їхні контракти будуть призупинені, а зарплатня не виплачуватиметься.

Реальні цифри можуть бути вищими

За даними AFP, реальне число відсторонених від роботи може бути вищим, ніж назване міністром. Лише в близько 15 державних лікарнях відсторонили від роботи до 1500 працівників. За словами Верана, ті, кого відсторонили від роботи, - переважно обслуговуючий персонал, медиків серед невакцинованих дуже мало.

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У той же час, наголосив міністр, є й хороші новини: завдяки потужній вакцинації та дотриманню дистанції ситуація з пандемією "значно покращується". На даний час у Франції фіксують у середньому 10 тисяч нових випадків зараження коронавірусом на добу, що на 30 відсотків менше, ніж тиждень тому, також зменшується число пацієнтів у реанімаційних відділеннях. У країні близько 74 відсотків жителів отримали принаймні одну дозу вакцини, 70 відсотків - повністю імунізовані.

"Санітарні перепустки" у Франції

З 9 серпня жителі Франції зобов'язані показувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, довідку про перенесену хворобу або негативний результат тесту при відвідуванні ресторанів, кінотеатрів та інших громадських і культурних закладів, а також під час подорожі в поїздах далекого сполучення і в літаках, що здійснюють внутрішні рейси. Очікується, що з середини жовтня тести на коронавірус у Франції стануть платними.

Нові правила, які передбачають обов'язкову вакцинаціюспівробітників лікарень і будинків для людей похилого віку запровадили після того, як 5 серпня Конституційна рада Франції визнала законність цих заходів. Натомість противники цих заходів вважають, що влада порушує права жителів країни, які не пройшли вакцинацію, зокрема, обмежуючи свободу їхнього пересування.