Конституційна рада Франції схвалила обов'язкову вакцинацію для медиків

Конституційна рада Франції у четвер, 5 серпня, дозволила запроваджувати закон, який передбачає обов'язкову вакцинацію для медичних працівників та посилення протикоронавірусних правил, повідомляє агенція dpa. Конституційний судовий орган схвалив більшість положень цього закону. Уряд у Парижі хоче, щоб нові правила почали діяти вже з наступного тижня.

У Конституційній раді дійшли висновку, що "паспорт здоров'я" є "збалансованим компромісом між громадянськими свободами в громадській сфері і охороною здоров'я". Від понеділка, 9 серпня, цей документ, що містить інформацію про перенесене захворювання COVID-19, вакцинацію від коронавірусу чи негативний тест, необхідний для входу в ресторани і кафе, поїзди, літаки, автобуси далекого прямування, медичні установи, деякі торговельні центри, ярмарки та виставкові комплекси. З липня ці правила вже діють для установ культури і дозвілля.

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При цьому Конституційна рада розкритикувала деякі пункти законопроєкту, як от обов'язковий 10-тиденний карантин для тих, хто отримав позитивний тест на коронавірус. На її думку, це не є ні необхідним, ні відповідним ситуації заходом.

Члени Конституційної ради також наголосили, що нові правила відвідування медзакладів не повинні привести до того, що люди, які потребують медичної допомоги, не зможуть її отримати. Вони також відхилили положення закону, яке дозволило б достроково звільняти тимчасових працівників без "паспорта здоров'я".

Суперечливий закон

Нагадаємо, 25 липня після тривалих дебатів парламент Франції ухвалив закон про посилення протикоронавірусних правил, який має набути чинності 9 серпня. Він передбачає обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників сфери охорони здоров'я, пожежників та рятувальників. У зв'язку з цим у Франції кілька вихідних підряд відбувалися акції протесту проти цих заходів. Під час демонстрацій відбувалися також сутички з поліцією.

Винісши документ на розгляд вищого конституційного органу країни - Конституційної ради, опозиція марно намагалася запобігти тому, щоб він набрав чинності. Зараз країна переживає четверту хвилю коронавірусу, протягом тижня по всій країні показник захворюваності становить 225 людей на 100 тисяч населення.