Франція ускладнює життя невакцинованим. Що відбувається?

Від початку пандемії паризькому рестораторові Сільвану Бело було нелегко: річний оборот в 2020 році знизився на 60 відсотків. З літа цього року справи, здавалося б, поступово знову пішли вгору. Але тепер власнику кафе "Франкур" на Монмартрі в Парижі, можливо, доведеться зіштовхнутися з іще однією перешкодою на шляху повернення до звичного ведення бізнесу.

Менш ніж через тиждень у Франції відвідувачів ресторанів і кафе можуть попросити пред'явити цифрову "санітарну перепустку" (Pass Sanitaire) або, іншими словами, ковід-сертифікат: додаток на смартфоні з QR-кодом, який свідчить про те, що людина пройшла повну вакцинацію. Як альтернатива необхідний негативний результат свіжого ПЛР-тесту або висновок лікаря про перенесений протягом останніх шести місяців ковід.

Де потрібна "санітарна перепустка"?

З 21 липня "санітарні перепустки" вже стали необхідною умовою для походу на культурні та спортивні заходи з числом відвідувачів понад 50 осіб - у музеї, бібліотеки, кінотеатри, на концерти і стадіони або, наприклад, на Ейфелеву вежу. З 1 серпня QR-коди повинні пред'являти пасажири внутрішніх і міжнародних авіа- та наземних рейсів.

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З 9 серпня використання цифрових ковід-сертифікатів буде істотно розширено - Конституційна рада Франції дала їм зелене світло. Тепер без цього документа не можна буде поїсти в ресторані або випити в барі (в тому числі, і на відкритих терасах). Крім того, стане обов'язковою вакцинація проти коронавірусу для медичних працівників і тих, хто працює з людьми, що входять до груп ризику. Ті особи, які не будуть дотримуватися цієї вимоги, ризикують бути відстороненими від роботи - без збереження заробітної плати.

Власник кафе на Монмартрі Сільван Бело

Французька влада сподівається, що розширення дії "санітарної перепустки" спонукає співгромадян активніше вакцинуватися і зможе запобігти четвертій хвилі коронавірусу, початку якої побоюються через швидке поширення надзвичайно заразного дельта-варіанту. Останніми тижнями у Франції істотно зросло щоденне число заражень: з трьох тисяч на початку липня воно підвищилося до більш ніж 20 тисяч на початку серпня. Тож уряд всіма силами прагне досягти колективного імунітету в країні, про який, на думку вірусологів, можна говорити тоді, коли частка вакцинованого населення перевищує 80 відсотків.

Акції протесту треті вихідні поспіль

Власник ресторану Сільван Бело згоден з тим, що від коронавірусу потрібно вакцинуватися - він сам повністю вакцинований, і у всіх його співробітників - а в ресторані працюють 20 людей - є, як мінімум, одне щеплення. Але Бело побоюється, що нові правила завдадуть шкоди його бізнесу. "Дехто з наших клієнтів вже сказав, що більше не прийде, - розповідає він. - Далеко не всі хочуть вакцинуватися або кожні 48 годин робити ПЛР-тест. Наш оборот вже і без того на 30 відсотків нижчий за рівень, якого ми зазвичай досягаємо влітку, тому що в цьому році в Парижі набагато менше туристів".

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32-річного Бело особливо пригнічує той факт, що застосовані урядом обмежувальні заходи набирають чинності лише за два місяці після того, як він знову зміг відкрити ресторан. Цьому передували довгі місяці локдауну: "Ми страшенно зраділи тому, що знову зможемо приймати клієнтів усередині приміщення, а не тільки на відкритих терасах - адже це означало, що у нас будуть відвідувачі і в дощову погоду".

Акція протесту в Парижі проти ковідних правил

Паризький ресторатор - не єдиний, хто не задоволений рішенням влади запровадити ковід-сертифікати. Відтоді як президент Франції Еммануель Макрон 12 липня оголосив про нові правила, десятки тисяч французів уже кілька вихідних поспіль виходять на акції протесту. Демонстранти вважають, що їхня особиста свобода перебуває під загрозою, а деякі навіть кажуть про сегрегацію в суспільстві. Вони закликають уряд скасувати "санітарні перепустки" і пом'якшити вимоги вакцинації для медичних працівників.

Більшість французів підтримує ковід-сертифікати

Але хоча число протестувальників зростає щотижня, більшість французів згодні з діями уряду. Згідно з нещодавнім опитуванням інституту Ifop, з демонстрантами солідарні лише 35-40 відсотків жителів країни. Ще одне опитування, проведене соціологічними інститутами Ipsos і Sopra Steria на замовлення радіостанції Franceinfo, показує, що понад 60 відсотків французів виступають за "санітарну перепустку", а 74 відсотки схвалюють обов'язкову вакцинацію медичних працівників.

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На пресконференції для французьких ЗМІ наприкінці липня президент Макрон критично відгукнувся про вимогу демонстрантів не обмежувати їхню свободу. "Не існує такого поняття як свобода, якщо нічого не пропонується замість неї", - заявив він. Відтоді як Макрон оголосив про нові правила, кількість щоденних вакцинацій різко зросла.

Тома і Камілла не підтримують заходи французького уряду

За даними сайту Doctolib.fr, на якому зібрані дані про більшість щеплень в країні, до початку серпня у Франції щотижня вакцинуються приблизно 650 тисяч осіб. На початку липня їх було близько 350 тисяч. Серед охочих зробити щеплення від коронавірусу з'явилося чимало молоді: частка 18-39-річних, які отримали щонайменше першу дозу вакцини, з початку травня до 12 липня становила 48 відсотків, а зараз цей показник виріс до приблизно 64 відсотків.

"Санітарна перепустка": погана ідея або вимушений крок?

А втім, це зовсім не означає, що молодь цілком і повністю підтримує запроваджені урядом заходи зі стимулювання програми вакцинації. Зовсім навпаки, вважає 30-річний Тома Грюнберг, менеджер з організації громадських заходів. "На мій погляд, це драматичне рішення й загалом дуже погана ідея, - каже він DW. - Я повністю вакцинований, але не вважаю, що щеплення повинне бути обов'язковим. Деякі з моїх друзів не хочуть його робити, тож нам доведеться зустрічатися вдома або десь на вулиці".

Його підтримує і 29-річна Камілла де Сен-Робер - дівчина теж отримала два щеплення. "Я розумію, що потрібно вживати якихось заходів, і ми повинні триматися разом, - переконана вона. - Але мені не здається, що уряд веде прозору політику, а його методи не назвеш м'якими".

Піднятися на Ейфелеву вежу можна тепер лише із ковід-перепусткою

Неподалік від Томи і Камілли на набережній уздовж каналу Сен-Мартен в Парижі сидить 25-річний Марк Гуческі. Він повністю підтримує рішення влади. "Звичайно, вони нав'язали нам цю "санітарну перепустку", але їм довелося діяти швидко, - пояснює молодий хлопець. - Дельта-варіант набирає сили, і вакцинація може уповільнити його поширення. Уряд не мав вибору".