В Україні зобов'яжуть чиновників та освітян вакцинуватися від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України відповідним наказом запровадить обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для чиновників і працівників навчальних закладів. Про це повідомив під час засідання уряду в середу, 22 вересня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Пропонуємо розпочати впровадження обов'язкових профілактичних щеплень від COVID-19, зокрема для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій", - заявив під час засідання міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, такий підхід передбачає чинне законодавство. "Стаття 12 закону про захист населення від інфекційних захворювань передбачає, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників чи подальшого розповсюдження ними інфекційних захворювань, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних захворювань", - сказав Ляшко.

Міністр додав, що Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення нашого національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не суперечить Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.