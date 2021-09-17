На Київщині закриють школи, де вакциновані менше 80 відсотків вчителів

Очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін повідомив у четвер, 16 вересня, що під час карантину працюватимуть лише ті школи, де будуть вакциновані більше 80 відсотків вчителів.

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"Хочу достукатись до всіх освітян Київщини. Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть у посилених карантинних нормах. Але є умова - працюватимуть тільки ті школи, де вакциновано 80 відсотків працівників", - наводить його слова пресслужба Київської обласної держадміністрації.

Він зазначив, що наразі "є всі можливості для того, щоб швидко виправити ситуацію і забезпечити навчання для дітей навіть тоді, коли область переведуть до "жовтої" зони епіднебезпеки". "Якщо ж до 20 вересня цього не буде зроблено, школу зачинять. Онлайну більше не буде", - наголосив Володін.

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Він наголосив, що такий захід є вимушеним, бо в області почала стрімко зростати кількість хворих на коронавірус. Аналогічно збільшується і рівень госпіталізації.

"Вимога мати 80 відсотків вакцинованих у колективі стосується всіх - і соціальної сфери, і бізнесу. До того ж щеплення зараз - це єдиний спосіб захиститись від хвороби. Тож сподіваюсь, що свідоме ставлення до свого здоров'я все ж візьме верх", - резюмував Володін.

Наразі на Київщині серед освітян провели 62 987 щеплень. При цьому 27 538 педагогів регіону пройшли повний курс вакцинації. Триває робота з імунізації вчителів, для цього до навчальних закладів виїжджають мобільні бригади.

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