В Україні збільшується кількість випадків COVID-19

В Україні за добу зафіксовано 6624 нових випадки коронавірусу, 99 людей померли, повідомляє у п'ятницю, 17 вересня, міністерство охорони здоров'я (МОЗ) країни.

Серед нових інфікованих 105 медпрацівників та 677 дітей, повідомляє пресслужба МОЗ. Госпіталізовано 1568 людей.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстровано у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та Києві (426).

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Напередодні повідомлялось про добовий приріст захворюваності у 5744 випадки, 15 вересня - 4640, 14 вересня - 3332.

Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2338164 особи, одужали від COVID-19 2,2 мільйона людей, летальних випадків - 54 750.