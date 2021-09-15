В Україні виявили понад 4600 нових випадків COVID-19

В Україні станом на ранок середи, 15 вересня, зафіксовано 4640 нових випадків захворювання на COVID-19. При цьому одужали 1858 осіб, а 93 людини померли, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я України.

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"За добу 14 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей - 531, медпрацівників - 95). Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 609 осіб; летальних випадків - 93; одужали - 1 858 осіб", - повідомило МОЗ України у Telegram-каналі.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

Напередодні, 14 вересня, було зафіксовано 3332 нових випадки захворювання на СOVID-19, 13 вересня зафіксовано 1205 нових випадків захворювання на СOVID-19, 12 вересня - 2196 нових випадків захворювання, 11 вересня - 3869 нових випадків захворювання на СOVID-19, а 10 вересня повідомлялося про 3615 нових інфікованих коронавірусом.

Загалом за період пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,3 мільйона осіб, одужали від хвороби понад 2,2 мільйона осіб, а померли 54 550 людей.

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Нова карантинна постанова Кабміну набуває чинності з 20 вересня

Напередодні Кабінет Міністрів України опублікував постанову від 13 вересня, якою оновив карантинні правила та запровадив жовті та зелені COVID-сертифікати (для тих, хто отримали першу та дві дози вакцини від коронавірусу відповідно). Вони набудуть чинності вже 20 вересня, тобто через тиждень після публікації постанови.

Ухвалені змін до цієї постанови також дозволяють бізнесу у регіонах, що перебувають у жовтій зоні, самостійно обирати чи обслуговувати лише вакцинованих людей чи всіх, але з дотриманням обмежень жовтої зони. Також для роботи закладів у жовтій зоні необхідно, щоб 80 відсотків персоналу мали або жовті або зелені сертифікати вакцинації.

Для роботи в червоній зоні 100 відсотків співробітників повинні бути повністю вакцинованими. Так само послуги в цій зоні надаватимуть лише повністю вакцинованим людям.

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