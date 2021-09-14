У МОЗ пояснили особливості нових карантинних правил

Міністерство охорони здоров'я України у вівторок, 14 вересня, роз'яснило ухвалені напередодні урядом нові правила, які стосуються карантинних обмежень при різних рівнях епідемічної небезпеки: "зеленому", "жовтому", "оранжевому" чи "червоному".

Як зазначається у повідомленні на сторінці МОЗ України у соцмережі Facebook, за "зеленого" рівня діятиме вимога щодо обов'язкового носіння масок у громадських приміщеннях і транспорті. У "жовтій" зоні, крім маскового режиму й необхідності дотримуватися дистанції, заборонені масові заходи за участі понад однієї людини на чотири квадратних метри площі приміщення або території. Завантаженість кінозалів та інших закладів культури повинна бути не більшою ніж на 50 відсотків місць, а завантаженість спортзалів і фітнес-центрів - не більше однієї особи на 10 квадратних метрів. Також заборонена робота навчальних закладів, крім тих, де щонайменше 80 відсотків працівників мають "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

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Зазначені обмеження не діятимуть, якщо понад 80 відсотків персоналу та 100 відсотків відвідувачів, крім осіб до 18 років, вакциновані від коронавірусу однією або двома дозами та пред'явили відповідний сертифікат.

Обмеження "помаранчевої" і "червоної" зон

У "помаранчевій" зоні діють обмеження "жовтої", але місцева влада може впроваджувати додаткові обмеження. У "червоній" зоні епіднебезпеки заборонено роботу закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, розважальних закладів, закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки. Також заборонено роботу непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, навчальних закладів, крім тих, де двома дозами вакциновані 100 відсотків працівників, готелів і хостелів. Не дозволяється проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Обмеження не застосовуватимуться, якщо весь персонал і всі відвідувачі, крім осіб до 18 років, повністю вакциновані від COVID-19.

"Жовтий" та "зелений" сертифікати

Також, як повідомляє МОЗ, згідно з постановою внутрішній COVID-сертифікат можна отримати вже після першого щеплення. "Так званий "жовтий" сертифікат допоможе уникнути карантинних обмежень жовтого рівня. Так званий зелений - про повний курс захисту", - ідеться у повідомленні міністерства. Загалом різні COVID-сертифікати міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від коронавірусу.