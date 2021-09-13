Уряд України запровадив "жовтий" та "зелений" COVID-сертифікати

Кабінет Міністрів України на засіданні у понеділок, 13 вересня, ухвалив зміни до постанови, які встановлюють нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

Ухвалені зміни зокрема передбачають, що COVID-сертифікат матиме два варінати (так звані "жовтий" або "зелений" сертифікати) та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс вакцинації, повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров'я України.

Правила під час "жовтого" рівня епіднебезпеки

Згідно зі змінами, у разі запровадження "жовтого" рівня епідемічної небезпеки спрощено вимоги до роботи навчальних закладів. Вони працюватимуть за умови наявності не менше як 80 відсотків працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами. До цього для роботи навчальних закладів щонайменше 80 відсотків викладачів мали бути повністю щепленими від коронавірусу.

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Водночас обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки не застосовуватимуться, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80 відсотків організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікати.

Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

Правила під час "червоного" рівня епіднебезпеки

У разі введення "червоного" рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише тоді, коли 100 відсотків працівників мають "зелений" COVID-сертифікат. Обмеження червоного рівня не застосовуватимуться за наявності у всіх відвідувачів, працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів "зеленого" COVID-сертифіката.

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За умови наявності в особи, що перетинає кордон України, "жовтого" чи "зеленого" сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується й осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій.

"Запропоновані нами зміни - це можливість стримувати епідемічну ситуацію та зберігати економічну активність країни. Ми говоримо про те, що сьогодні є можливість вакцинуватися та бути захищеним у кожного, наявної вакцини для цього достатньо", - зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Ухвалена урядом постанова набирає чинності через сім днів з моменту публікації.