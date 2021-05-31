Український уряд ще більше послабив карантинні обмеження

Кабінет Міністрів України пом'якшив карантинні обмеження, дозволивши, зокрема, проведення масових заходів за умови перебування однієї людини на чотири квадратних метри площі будівлі, території або наповненості залів не більше двох третин місць. Такі обмеження діятимуть, зокрема, у розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування.

Відповідні зміни закріплено постановою Кабміну №583 від 2 червня 2021 року, яка була опублікована у понеділок, 7 червня.

Крім цього, згідно з рішенням уряду, обмеження не застосовуються за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену, проведеного не більше ніж за 72 години до проведення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації. Дозволяється також прийом відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури з наповненістю залів не більше двох третин місць.

Дивіться також: Лікарка з "червоної зони" про COVID-19: Кисень на вагу золота (відео)

Уряд також виключив пункт про заборону роботи закладів харчування після опівночі.

Нові критерії для "зелених" зон

Окрім того, "зелений" рівень епіднебезпеки встановлюватимуть, якщо кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів є меншою за 75, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестування на антиген не перевищує чотири відсотки, кількість тестувань методом ПЛР або експрес-тестування протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення - понад 300, і при цьому на всій території України немає регіонів зі встановленим "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

Читайте також: В Україні змінили критерії щодо "червоних" зон

Нагадаємо, протягом 6 червня на всій території України було підтверджено 535 випадків інфікування коронавірусом та 33 летальні випадки серед осіб, в яких раніше було встановлено інфікування коронавірусом.