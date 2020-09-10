В Україні змінили критерії щодо "червоних" зон

Уряд України у середу, 16 вересня, змінив критерій віднесення регіонів до "червоної" зони епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає інформагенція "Українські Новини".

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"Червоний" рівень епідемічної небезпеки буде встановлюватися (...) в разі перевищення середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 на 100 тисяч осіб за 14 днів більш ніж у п'ять разів", - прокоментував міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Крім того, для ухвалення рішення про встановлення в регіоні "червоної" зони до обговорення залучатимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) та надзвичайних ситуацій (НС) з правом дорадчого голосу.

При цьому, в разі встановлення в адміністративній одиниці "червоної" зони, характер і кількість обмежень визначатимуть спільним рішенням державної та відповідної регіональної комісій ТЕБ та НС з урахуванням затвердженого урядом переліку.

"Це може бути одномоментне закриття всіх сфер або обмеження певних сфер, які в цьому регіоні призводять до спалахів хвороби", - уточнив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Водночас уряд не змінив критерій віднесення до "червоної" зони, який враховує заповненість ліжок у лікарнях. Адмінодиниця може бути віднесена до найвищого рівня небезпеки, якщо завантаження перевищує 75 відсотків 5 днів поспіль.

Кабмін дозволив роботу шкіл та дитсадків у "червоній" зоні з обмеженнями

Кабмін України цього ж дня дозволив роботу закладів освіти у "червоній" зоні з обмеженнями. Рішення про заборону їхньої роботи ухвалюватиме державна та регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Відповідне рішення уряд ухвалив з доопрацюванням в одноденний термін, передає інформагагенція "Інтерфакс-Україна".

"Забороняється відвідування закладів дошкільної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти в адміністративно-територіальних одиницях регіону, на яких встановлено "зелений", "жовтий" і "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, якщо на самоізоляцію через контакт із пацієнтом із підтвердженим випадком COVID-19 відправлено понад 50 відсотків класів", - сказав Степанов.

Він уточнив, що повна заборона роботи закладів освіти на території з "червоним" рівнем епіднебезпеки ухвалюється тільки спільним рішенням комісій із ТЕБ і НС.

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Кабмін послабив карантинні обмеження в "помаранчевій" зоні

Кабмін України також дозволив перевезення в громадському транспорті більше ніж 50 відсотків посадкових місць і роботу закладів культури для "помаранчевої" зони.

"На території регіонів із "помаранчевим" рівнем епіднебепеки на місці входу до закладу обов'язково вивішують інформацію про загальну площу закладу й можливу максимальну кількість відвідувачів. У таких регіонах виключається обмеження щодо перевезення громадським транспортом не вище ніж 50 відсотків посадкових місць", - зазначив глава МОЗ.

Степанов додав, що виключається норма щодо обмеження роботи закладів культури, щоб вони були заповнені на 50 відсотків. Це стосується кінотеатрів, театрів та інших закладів культури.

Раніше Київ було віднесено до "помаранчевої" зони, а до "червоної" - низку міст та регіонів в Україні. До цього уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня.

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