В Івано-Франківську вирішили відкрити школи та дитсадки попри "червону зону"

Івано-Франківська міська рада, посилаючись на численні звернення батьків дітей дошкільного та шкільного віку, ухвалила рішення поетапно відновити роботу дитячих садків, а також продовжити очне навчання в школах та закладах позашкільної освіти. Це рішення пресслужба міськради оприлюднила у вівторок, 15 вересня.

Згідно з текстом рішення, дошкільні навчальні заклади починають відкриватися вже з 15 вересня. Початкові школи відновлять роботу з 21 вересня. Учні середніх і старших класів, а також позашкільних навчальних закладів повернуться до очного навчання з 28 вересня.

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Крім того, рішенням рекомендується освітнім закладам приватної форми власності, розташованим на території Івано-Франківської міської територіальної громади, забезпечити право дітей на освіту "відповідно до рішення засновника". Адміністраціям навчальних закладів пропонується забезпечити неухильне дотримання співробітниками санітарно-гігієнічних вимог для протидії поширенню COVID-19. Відповідальність же за здоров'я учнів і вихованців покладається на їхніх батьків або осіб, що їх замінюють.

Нагадаємо, що з 14 вересня Івано-Франківськ включено до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки. За минулу добу в Івано-Франківській області було підтверджено 153 нових випадки коронавірусної хвороби, четверо людей серед раніше хворих померли. Нині в області хворіють 6 464 людини.

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