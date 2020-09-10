Як і чому "червоні" міста в Україні бунтують проти карантину

Поміж регіонами і урядом України - нове протистояння на тлі коронавірусних обмежень. Тернопільська міська рада відмовляється закривати школи і садки, що мала б зробити відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), а Івано-Франківська міська рада погрожує, що з 14 вересня відкриє всі школи і дитячі садки, навіть якщо комісія продовжить перебування міста в "червоній зоні".

Суперечки поміж місцевим самоврядування та урядом розпочались ще в серпні, коли Державна комісія з питань ТЕБ та НС почала ділити Україну на чотири кольорові зони за рівнем епідеміологічної небезпеки: червону, помаранчеву, жовту і зелену. Найгірше потрапити у "червону" зону, оскільки там забороняють роботу громадського транспорту, закладів освіти, ресторанів та торгових центрів.

Деякі міста, яких віднесли до цієї зони, з обмеженнями не погоджуються. Цього разу Тернопіль та Івано-Франківськ виступили проти закриття шкіл та садків. "Яке б дистанційне навчання не було, воно не замінить повноцінного навчання. Крім того, батьки мають працювати. Тому міськрада ухвалила рішення з 14 вересня відновити навчання шкіл і роботу садків, незалежно від вимог урядової комісії", - заявив DW міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Наразі в місті ще тривають літні канікули, які продовжили напередодні.

В той же час у Тернополі, який теж віднесений до "червоної зони", діти вже другий тиждень ходять до школи. При цьому статистика захворюваності на COVID-19, за словами міського голови Сергія Надала, через це наразі не зросла. "На сьогодні є рішення Конституційного суду від 28 серпня, яке чітко пише, що ухвалювати рішення про обмеження конституційних прав і свобод людей може лише Верховна Рада своїм законом. Відтак, рішення уряду про обмеження через "зонування" - незаконне", - пояснив DW Сергій Надал.

Наскільки безпечно в школах?

Тернопіль та Івано-Франківськ запевняють, що достатньо подбали про заходи безпеки в школах, принаймні ті заходи, які визначили в міністерстві охорони здоров'я. "Школи забезпечені термометрами для температурного скринінгу, дезінфекторами, паперовими рушниками. Класи поділені на групи по 15-16 дітей. Одна група ходить до школи одного дня, інша - наступного", - каже Сергій Надал. Крім того, за його словами, батьки можуть обирати: відправляти дітей до школи чи залишати вдома для навчання онлайн.

Протест людей, невдоволених карантинними обмеженнями в Івано-Франківську

Так само мер Івано-Франківська каже, що до початку навчального року школи міста готові. "Ми забезпечили школи і садки всім необхідним, але розуміємо, що можуть виникати спалахи захворювання. Так, як це траплялось влітку в дитячих садках. Але щойно у когось виявляли COVID-19, садки одразу закривались. Ми готові швидко реагувати", - запевняє Руслан Марцінків.

Поки штрафи, а далі може бути кримінал

Водночас в Національній поліції вважають, що рішення Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій про внесення міст до червоної зони є обов'язковим до виконання. У Тернополі правоохоронці з 8 вересня почали ходити по навчальних закладах і виписувати протоколи за порушення карантинних норм. "Ми не будемо виловлювати дітей і батьків біля закладів. Але ми побачили вчора, що всі заклади по Тернополю працюють. Ми профілактично пройшли і попередили, що цього робити не можна", - розповів на брифінгу керівник тернопільського обласного управління поліції Олександр Богомол.

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Загалом за перший день перевірок поліцейські склали протоколи на керівників 31 школи та 12 дитсадочків. За словами Боголомола, якщо школи й далі працюватимуть, поліція і далі складатиме протоколи на порушників. А якщо в такій школі діти захворіють на COVID-19, то тоді директору закладу загрожує навіть кримінальна відповідальність, відповідно до статті 325 Кримінального кодексу України. Таке порушення карається штрафом від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Діти - поширювачі хвороби?

Медики все ж радять місцевим керівникам підходити до ситуації обережніше. Лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук, з одного боку, погоджується, що не можна школи постійно тримати зачиненими, але, з іншого боку, діти можуть передавати захворювання іншим.

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"Так, діти хоч і хворіють в слабшій формі, вони все ж можуть принести хворобу додому, де є старше покоління і яке буде хворіти важче. Тому потрібно підходити вибірково: можливо, комусь, в кого вдома є бабусі, дідусі, краще навчатись дистанційно, або позмінно", - каже медик. Водночас він наголошує, що якщо ситуація з наповненістю ліжкомісць в населених пунктах стане критичною, школи однозначно треба закривати.

У Тернополі переконують, що все контролюють і навіть одну школу закрили через підозру на коронавірус у кількох вчителів. У сусідній Львівській області три школи в районах і два класи в самому Львові також перевели на дистанційне навчання. Як пояснив DW заступник начальника львівського обласного департаменту освіти і науки, кого відправляти на самоізоляцію, вирішують районні комісії з питань надзвичайних ситуацій на підставі аналізу даних. Загалом же по Україні, за даними міністерства охорони здоров'я, на самоізоляцію вже відправили 145 класів.

Діалогу не вийшло

Мери кажуть, що напруга поміж місцевою і центральною владою буде виникати і надалі, якщо уряд не перегляне правила зонування і не спілкуватиметься з регіонами. Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяв провести нараду з мерами і вислухати їхні зауваження. "Така одноразова розмова відбулась. Нам пообіцяли, що нас почують. Але все - як раніше. І більше таких зустрічей не було", - скаржиться Сергій Надал.

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Поки порозуміння між регіонами і центром немає, Івано-Франківськ та Тернопіль подали позовні заяви до Окружного адміністративного суду Києва на підставі неконституційності рішення урядової комісії. У Тернополі, зокрема, сподіваються, що рішення суду допоможе компенсувати збитки і визнати неправомірність складення протоколів на освітян.

Тим часом починаючи з понеділка, 14 вересня, в Україні діятиме оновлений розподіл на карантинні зони. Цього разу до "червоної зони" потрапило 36 адміністративних одиниць, що на сім більше порівняно з минулим розподілом. Тернопіль та Івано-Франківськ, як і раніше, залишилися у "червоній зоні".