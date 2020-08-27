У школах у "червоній" зоні навчання 1 вересня не розпочнеться - Степанов

У школах 21 адміністративно-територіальної одиниці, які через поширення COVID-19 перебувають у так званій "червоній" карантинній зоні, навчання 1 вересня не розпочнеться. Про це ввечері у понеділок, 31 серпня, заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

При цьому, за його словами, учні у цих районах не підуть до шкіл до того часу, поки уряд не виведе їх з "червоної" зони. "У тих регіонах, де у нас "червоний" рівень небезпеки, а це 21 адміністративно-територіальна одиниця, там навчання в школах не проводитимуть доти, доки є "червоний" рівень небезпеки", - сказав Степанов у ефірі телеканалу "Україна 24", цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що у "червоній" зоні буде запроваджено дистанційне навчання, а в "помаранчевій" вчителям рекомендуватимуть носити прозорий захисний щиток.

Читайте також: Навчальний рік і коронавірус - як українські школи готуються до 1 вересня

У "червоній" зоні - райони з п'яти областей України

З 31 серпня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. До так званої "червоної" карантинної зони потрапили окремі міста та райони п'яти областей країни. Йдеться про Івано-Франківську, Одеську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку області. Серед обласних центрів у переліку - Івано-Франківськ та Чернівці.

Читайте також: Коронавірус в Україні - маски скинуто

МОЗ запровадив заходи безпеки для початку навчання

Раніше в міністерстві охорони здоров'я розповіли про низку протиепідемічних заходів, аби убезпечити навчання учнів і студентів з 1 вересня. "Ми рекомендуємо максимально обмежити пересування учнів між навчальними класами і аудиторіями, використовувати всі входи й виходи та розробити спеціальні маршрути для уникнення скупчень дітей. Також рекомендовано проводити уроки з інтервалом у 15 хвилин", - сказав Максим Степанов 27 серпня.

За його словами, якщо в одного з учнів чи студентів буде виявлено коронавірус, весь клас чи група будуть змушені піти на самоізоляцію. Ухвалювати це рішення буде епідеміолог на основі епідеміологічного дослідження.