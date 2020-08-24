 Коронавірус в Україні: 2141 новий випадок, 30 осіб померли | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: 2141 новий випадок, 30 осіб померли

В Україні за останню добу зафіксували 2141 новий випадок зараження коронавірусом, 30 людей померли, а 380 - одужали. Найбільше інфікувань підтвердили у Києві, Одеській і Харківській областях.

За останню добу в Україні померли 30 осіб, в яких підтвердили зараження коронавірусом

За останню добу в Україні померли 30 осіб, в яких підтвердили зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 2141 новий випадок зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у понеділок, 31 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 30 осіб, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 380 пацієнтів одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (277), Одеській (189), Харківській (187), Івано-Франківській (165), Львівській (154), Чернівецькій (158) та Тернопільській (149) областях.

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Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 121 215 випадків інфікування, 2557 осіб з коронавірусом померли, 57 114 пацієнтів одужали.

29 серпня повідомлялося про рекорд - 2481 новий випадок зараження коронавірусом за попередню добу, а 27 серпня - про найбільшу на той час кількість жертв від коронавірусу - 49 померлих за добу.

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Раніше президент України Володимир Зеленський з огляду на статистику кількості нових випадків інфікування заявив, що країна перебуває на межі другої хвилі поширення COVID-19. Дію адаптивного карантину в Україні подовжено ще на два місяці до 31 жовтня.

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