В Чернівцях дозволили не зважати на заборони "червоної" зони

Чернівецька міська рада дозволила роботу ринків, магазинів, закладів громадського харчування, дитячих садів і шкіл, попри віднесення міста до "червоної" зони епідемічної небезпеки. Про це міська рада повідомила у вівторок, 25 серпня. Відповідне рішення на позачерговій сесії ухвалили депутати ради.

Також дозволена робота громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, торговельних комплексів, кінотеатрів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів, залів, секцій тощо. Заклади громадського харчування можуть працювати за умови присутності в залі не більше 20 осіб, але за умови, що на одну людину припадає не менше 10 квадратних метрів.

При цьому забороняється робота розважальних закладів, зон в межах торговельних центрів, проведення масових заходів з кількістю учасників понад 20 осіб у закритому приміщенні.

Міськрада рекомендувала правоохоронцям не притягати до відповідальності підприємства та організації, які продовжать працювати. Також депутати звернулись до міністерства інфраструктури щодо недопущення скасування зупинок поїздів далекого прямування.

20 серпня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні віднесла Чернівці до "червоної" зони. В місцях, віднесених до цієї зони, зокрема, забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, спортивних залів, кафе і ресторанів.

Також до "червоної" зони віднесені Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області, місто Самбір Львівської області, Біляївка Одеської області, міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області, а також Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.