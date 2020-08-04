 В Чернівцях дозволили не зважати на заборони ″червоної″ зони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Чернівцях дозволили не зважати на заборони "червоної" зони

Депутати Чернівецької міської ради дозволили роботу ринків, закладів громадського харчування та шкіл, попри віднесення міста до "червоної" зони. Правоохоронцям рекомендують не штрафувати підприємства, які працюватимуть.

В Чернівцях виступили проти карантинних заходів

В Чернівцях виступили проти карантинних заходів

Чернівецька міська рада дозволила роботу ринків, магазинів, закладів громадського харчування, дитячих садів і шкіл, попри віднесення міста до "червоної" зони епідемічної небезпеки. Про це міська рада повідомила у вівторок, 25 серпня. Відповідне рішення на позачерговій сесії ухвалили депутати ради.

Також дозволена робота громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, торговельних комплексів, кінотеатрів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів, залів, секцій тощо. Заклади громадського харчування можуть працювати за умови присутності в залі не більше 20 осіб, але за умови, що на одну людину припадає не менше 10 квадратних метрів. 

При цьому забороняється робота розважальних закладів, зон в межах торговельних центрів, проведення масових заходів з кількістю учасників понад 20 осіб у закритому приміщенні.

Міськрада рекомендувала правоохоронцям не притягати до відповідальності підприємства та організації, які продовжать працювати. Також депутати звернулись до міністерства інфраструктури щодо недопущення скасування зупинок поїздів далекого прямування.

20 серпня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні віднесла Чернівці до "червоної" зони. В місцях, віднесених до цієї зони, зокрема, забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, спортивних залів, кафе і ресторанів.

Також до "червоної" зони віднесені Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області, місто Самбір Львівської області, Біляївка Одеської області, міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області, а також Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

Дивитись відео 06:45

Антирекорд коронавірусу: ліків і масок вистачить лише на місяць? (19.08.2020)

DW.COM

Мер Львова відмовився виконувати вимоги уряду щодо "помаранчевої" зони

Львівська міська влада не має наміру додатково адаптовувати місто до правил "помаранчевої" зони, заявив мер міста Андрій Садовий. Раніше зі схожими заявами виступили у Луцьку та Тернополі.  

Луцька міськрада проголосувала проти "червоної" карантинної зони

Депутати міської ради Луцька вважають, що віднесення міста до "червоної" зони суперечить Конституції України. Вони рекомендували луцьким підприємствам продовжити роботу, як раніше.  

Також за темою

"Червона" зона карантину: Луцьк і Тернопіль проти Києва - чим загрожує повстання регіонів? (04.08.2020) 04.08.2020

Через коронавірус Україна розділена на зони. У "червоній" опинилися Тернопіль і Луцьк. Там мають знову закрити кафе і ресторани та зупинити громадський транспорт. Місцева влада категорично проти. Як каратимуть за непослух центру і за яким принципом визначають карантинні зони?

Ukraine | Polizeikontrolle bei Zolochiv während der Coronakrise

Карантин розбрату: чим загрожує повстання регіонів? (відео) 05.08.2020

Через коронавірус Україна розділена на зони. У "червоній" опинилися Тернопіль і Луцьк. Там мають знову закрити кафе та зупинити громадський транспорт. Місцева влада категорично проти. Як каратимуть за непослух Києву?

Zug Ukraine Fotolia

Коронавірус: потяги не зупинятимуться у Луцьку і Тернополі 03.08.2020

З 3 серпня зупинка низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі скасовується. Мер Тернополя обурився занесенням міста в "червону" зону

Реклама

Докладно

На вулиці в Кельні, травень 2020 року

Де найвищий ризик заразитися коронавірусом?

Німецькі вчені з'ясували, у яких місцях люди найчастіше заражаються вірусом, а де такої загрози практично немає.  

Мінімальна зарплата в Україні зросте до 5000 гривень

Збільшення мінімалки в Україні: тривожні сигнали для бізнесу

В Україні уже з вересня можуть збільшити мінімальну зарплату до п'яти тисяч гривень. Експерти однак застерігають.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  