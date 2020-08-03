Мер Львова відмовився виконувати вимоги уряду щодо "помаранчевої" зони

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що фітнес-центри та хостели будуть й надалі працювати в місті, незважаючи на те, що Львів віднесено до так званої "помаранчевої карантинної зони".

"Фітнес-центри та хостели у Львові працюватимуть з дотриманням усіх карантинних норм. Моніторингові групи перевірятимуть дотримання цих правил", - повідомив Садовий у вівторок, 4 серпня, на своїй сторінці у Facebook.

"Додатково адаптовувати місто до правил "помаранчевої" зони необхідності немає, бо ми живемо в цьому режимі останні 6 місяців… А тим, хто дуже переймається, чому у Львові більше позитивних випадків, ніж в інших областях, раджу порівняти кількість тестувань", - додав мер Львова.

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Як повідомлялося, в Україні з 1 серпня почали діяти нові правила карантину. Зокрема, запроваджено поділ регіонів на "зелені", "жовті", "помаранчеві" та "червоні" зони, в яких, залежно від ситуації, діятиме різний обсяг обмежень.

Відповідно до цих обмежень, в "помаранчевій" зоні, до якої потрапив Львів, заборонена діяльність хостелів, туристичних баз, спортзалів та фітнес-центрів, розважальних закладів і ресторанів у нічний час.

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Раніше свою незгоду з поділом на зони висловили в інших регіонах України. Зокрема, депутати міської ради Луцька вважають, що віднесення міста до "червоної" зони, де обмеження ще жорсткіші, ніж в "помаранчевій", суперечить Конституції України. Вони рекомендували луцьким підприємствам продовжити роботу, як раніше.

Також вкрай негативно на віднесення міста до "червоної" зони відреагували і в Тернополі. Місцева влада запевнила, що місто працюватиме у звичному режимі.