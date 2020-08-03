 Мер Львова відмовився виконувати вимоги уряду щодо ″помаранчевої″ зони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2020

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Мер Львова відмовився виконувати вимоги уряду щодо "помаранчевої" зони

Львівська міська влада не має наміру додатково адаптовувати місто до правил "помаранчевої" зони, заявив мер міста Андрій Садовий. Раніше зі схожими заявами виступили у Луцьку та Тернополі.

Львів під час послаблення карантину (архівне фото)

Львів під час послаблення карантину (архівне фото)

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що фітнес-центри та хостели будуть й надалі працювати в місті, незважаючи на те, що Львів віднесено до так званої "помаранчевої карантинної зони".

"Фітнес-центри та хостели у Львові працюватимуть з дотриманням усіх карантинних норм. Моніторингові групи перевірятимуть дотримання цих правил", - повідомив Садовий у вівторок, 4 серпня, на своїй сторінці у Facebook.

"Додатково адаптовувати місто до правил "помаранчевої" зони необхідності немає, бо ми живемо в цьому режимі останні 6 місяців… А тим, хто дуже переймається, чому у Львові більше позитивних випадків, ніж в інших областях, раджу порівняти кількість тестувань", - додав мер Львова.

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Як повідомлялося, в Україні з 1 серпня почали діяти нові правила карантину. Зокрема, запроваджено поділ регіонів на "зелені", "жовті", "помаранчеві" та "червоні" зони, в яких, залежно від ситуації, діятиме різний обсяг обмежень.

Відповідно до цих обмежень, в "помаранчевій" зоні, до якої потрапив Львів, заборонена діяльність хостелів, туристичних баз, спортзалів та фітнес-центрів, розважальних закладів і ресторанів у нічний час.

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Раніше свою незгоду з поділом на зони висловили в інших регіонах України. Зокрема, депутати міської ради Луцька вважають, що віднесення міста до "червоної" зони, де обмеження ще жорсткіші, ніж в "помаранчевій", суперечить Конституції України. Вони рекомендували луцьким підприємствам продовжити роботу, як раніше.

Також вкрай негативно на віднесення міста до "червоної" зони відреагували і в Тернополі. Місцева влада запевнила, що місто працюватиме у звичному режимі.

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