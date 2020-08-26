 В Україні з 31 серпня до ″червоної″ зони віднесуть райони з п′яти областей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2020

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Новини

В Україні з 31 серпня до "червоної" зони віднесуть райони з п'яти областей

З 31 серпня в Україні діятиме нове епідемічне зонування. До "червоної" карантинної зони потрапили окремі міста та райони п'яти областей України.

З 31 серпня в Україні діятиме нове епідемічне зонування

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України на позачерговому засіданні у четвер, 27 серпня, затвердила рішення про встановлення рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Як повідомляється на порталі Кабінету Міністрів України, з понеділка, 31 серпня, в країні почне діяти нове епідемічне зонування.

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До "червоної" зони потрапили окремі міста та райони п'яти областей України: Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької.

Івано-Франківськ і Чернівці у "червоній" зоні

До "червоної" зони віднесли:

- міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

- міста Біляївка й Ізмаїл Одеської області;

- міста Дубно й Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;

- міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;

- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

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Міста у "помаранчевій" і "жовтій" зонах

До "помаранчевої" зони віднесли зокрема міста Луцьк, Ужгород, Львів, Суми, Тернопіль і Харків.

У "жовтій" зоні з понеділка будуть, серед інших, міста Київ, Вінниця, Житомир, Одеса, Рівне та Чернігів.

Як повідомляється на порталі уряду, голови обласних та Київської міської держадміністрацій повинні провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед населення щодо встановлених рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Нагадаємо, що для визначення категорії зони враховуються такі показники, як: завантаженість ліжок у лікарнях, середня кількість тестувань у регіоні, виявлення нових випадків і динаміка зростання нових випадків інфікування.

У "зеленій" зоні діють правила, встановлені в усій країні - носіння маски у громадських місцях, соціальна дистанція, використання антисептика, перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях.

У "жовтій" зоні до попередніх обмежень додаються обмеження на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку. 

У "помаранчевій" зоні додається припинення діяльності закладів розміщення, крім готелів, обмеження діяльності розважальних закладів і закладів харчування у нічний час, діяльності спортзалів, фітнес-залів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, масові заходи можуть проводитись з розрахунку не більше однієї людини на двадцять квадратних метрів.

"Червона" зона передбачає заборону роботи громадського транспорту, закладів освіти, ресторанів та ТРЦ, роботу закладів розміщення, відвідування закладів освіти, а також проведення масових заходів.

Дивитись відео 04:10

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  • Вдома на зв'язку

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    Вдома на зв'язку

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    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

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  • Spotify

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Вперед на вітрилах стрімінгу

    База платних підписників шведського музичного стрімінгового сервісу Spotify в першому кварталі 2020 року на тлі пандемії зросла до 130 мільйонів людей. Окремо компанія відзначила збільшення програвання музики через ігрові приставки на кшталт Xbox та PlayStation. На американських біржах акції Spotify демонструють одні з найкращих показників цього року.

  • Домашній бізнес

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Домашній бізнес

    Пандемія сприяла посиленню позицій компаній, чий бізнес повністю зосереджений онлайн та включає онлайн-комунікацію, дистанційну роботу та проведення транзакцій. Компанії на кшталт Apple, Microsoft, Amazon та Facebook були за останні місяці основними рушійними силами американських біржових індексів. Приріст продемонстрували також сервіс онлайн-платежів PayPal та клауд-комп'ютингова компанія Twilio.

  • Порожні полиці

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Порожні полиці

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  • Безпека передусім

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Безпека передусім

    Попит на продукцію виробників масок, дезінфекційних засобів та серветок під час пандемії COVID-19 зростає надзвичайними темпами. Серед тих, хто чи не найбільше у виграші від цього, - компанія 3M Corp., яка, серед іншого, виробляє захисні маски.

    Автор: Ашутош Пандей


 

DW.COM

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