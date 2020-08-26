В Україні з 31 серпня до "червоної" зони віднесуть райони з п'яти областей

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України на позачерговому засіданні у четвер, 27 серпня, затвердила рішення про встановлення рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Як повідомляється на порталі Кабінету Міністрів України, з понеділка, 31 серпня, в країні почне діяти нове епідемічне зонування.

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До "червоної" зони потрапили окремі міста та райони п'яти областей України: Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької.

Івано-Франківськ і Чернівці у "червоній" зоні

До "червоної" зони віднесли:

- міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

- міста Біляївка й Ізмаїл Одеської області;

- міста Дубно й Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;

- міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;

- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

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Міста у "помаранчевій" і "жовтій" зонах

До "помаранчевої" зони віднесли зокрема міста Луцьк, Ужгород, Львів, Суми, Тернопіль і Харків.

У "жовтій" зоні з понеділка будуть, серед інших, міста Київ, Вінниця, Житомир, Одеса, Рівне та Чернігів.

Як повідомляється на порталі уряду, голови обласних та Київської міської держадміністрацій повинні провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед населення щодо встановлених рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Нагадаємо, що для визначення категорії зони враховуються такі показники, як: завантаженість ліжок у лікарнях, середня кількість тестувань у регіоні, виявлення нових випадків і динаміка зростання нових випадків інфікування.

У "зеленій" зоні діють правила, встановлені в усій країні - носіння маски у громадських місцях, соціальна дистанція, використання антисептика, перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях.

У "жовтій" зоні до попередніх обмежень додаються обмеження на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку.

У "помаранчевій" зоні додається припинення діяльності закладів розміщення, крім готелів, обмеження діяльності розважальних закладів і закладів харчування у нічний час, діяльності спортзалів, фітнес-залів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, масові заходи можуть проводитись з розрахунку не більше однієї людини на двадцять квадратних метрів.

"Червона" зона передбачає заборону роботи громадського транспорту, закладів освіти, ресторанів та ТРЦ, роботу закладів розміщення, відвідування закладів освіти, а також проведення масових заходів.

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