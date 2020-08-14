Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон

Україна оновила список країн "червоної" і "зеленої" зон за рівнем інфікування коронавірусом. Відповідний список у суботу, 22 серпня, оприлюднило міністерство охорони здоров'я. До "червоної" зони увійшли країни з показником захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів вище, ніж в Україні (54,9). При цьому з 14 серпня цей показник в Україні зріс - раніше він становив 45,6.

Росія (захворюваність 48 на 100 тисяч), яка раніше перебувала в "червоній" зоні, перенесена в "зелену". Інші сусіди України, як-то Румунія (87,9) та Молдова (128,4) залишаються в "червоній" зоні. Входять в зону ризику тепер також Албанія та Чорногорія. Загалом зараз таких країн налічується 65.

Такі країни, як Болгарія, Єгипет, Туреччина і Хорватія перебувають у "зеленій" зоні. Тим часом низка європейських країн вважають Хорватію країною із підвищеним рівнем ризику зараження коронавірусом. Зокрема, Австрія, Італія та Словенія застерігають туристів від її відвідування. Німеччина вважає ризикованими подорожі до двох хорватських регіонів - Сплітсько-Далматинського та Шибенік-Кнін. Туристи з цих чотирьох країн складають найбільшу частину іноземних відвідувачів у Хорватії.

Карантинні правила після повернення з подорожей

Держагентство з туризму нагадує, що після повернення з відпочинку в країнах "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Обсервації не підлягають особи, які прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 ПЛР-методом, проведеним не більше ніж за 48 годин до перетину кордону України. Іноземцям обов'язково мати страховий поліс, що покриває COVID-19.