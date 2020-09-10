В Україні додали нові адмінодиниці до "червоної" карантинної зони

Члени української державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновили епідемічне зонування на засіданні в четвер, 10 вересня. Воно почне діяти з 00 годин 00 хвилин 14 вересня. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов у Facebook і додав, що такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

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До "червоної" зони представники комісії віднесли місто Чоп Закарпатської області; міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області; міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області; місто Дубно Рівненської області; міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області; Великобурлуцький район Харківської області; місто Славута та Волочиський район Хмельницької області; місто Канів Черкаської області; місто Чернівці, Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області, а також місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

Загалом до "червоної зони" потрапило 36 адмінодиниць, що на сім більше порівняно з минулим розподілом.

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Київ віднесли до "помаранчевої" зони

Столиця України - місто Київ - з 14 вересня перебуватиме у "помаранчевій" зоні. Крім Києва, до "помаранчевої" зони також зарахували Вінницю, Козятин, Бердичів, Коростень, Ужгород, Мукачево, Ірпінь, Фастів, Львів, Дрогобич, Чорноморськ, Суми, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Смілу та низку районів в український областях.

Згідно з останніми даними РНБО, в Україні за останню добу підтвердили 2582 нові інфікування коронавірусом, 44 померлих та 1174 випадків одужання.