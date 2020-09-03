 У Тернополі не запроваджуватимуть обмеження ″червоної″ зони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2020

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У Тернополі не запроваджуватимуть обмеження "червоної" зони

Мер Тернополя повідомив, що місто не буде запроваджувати протиепідемічні обмеження після його віднесення до "червоної" зони.

Закритий центральний ринок Тернополя під час жорстких карантинних обмежень у травні цього року

Закритий центральний ринок Тернополя під час жорстких карантинних обмежень у травні цього року

Тернопіль не буде запроваджувати протиепідемічні обмеження, які передбачені урядом, у зв'язку із віднесенням міста до переліку адмінстративно-територіальних одиниць так званої "червоної" зони. Про це мер міста Сергій Надал написав у п'ятницю, 4 вересня, у соцмережі Facebook.

Надал зазначив, що наступного тижня Тернопіль буде жити і працювати в звичайному режимі. "Ми не допустимо транспортної та економічної блокади нашого міста. Не дозволимо уряду любителів і експериментаторів паралізувати життя двохсоттисячного міста", - заявив Надал.

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В Тернополі вважають рішення уряду незаконним

Мер міста нагадав про рішення сесії Тернопільської міської ради, яким постанову уряду, що дозволяє запроваджувати в Україні "червоні" карантинні зони, визнано незаконною. Він запевнив, що рішення міської ради не опротестовано жодним урядовим органом в судовому порядку, та додав, що на одному з телеефірів міністр Кабінету Міністрів України навіть визнав правомірність рішення Тернопільської міськради.

"Згідно з нещодавнім рішенням Конституційного суду, Кабмін не має права встановлювати карантин, що обмежує конституційні права і свободи людини і громадянина", - написав Надал. Він також звернувся до поліції з проханням не штрафувати підприємців на підставі "незаконної постанови уряду".

Мер Тернополя закликає до заходів безпеки

Водночас міський голова зазначив, що місто і надалі буде дотримуватися вже запроваджених заходів боротьби з поширенням коронавірусу. Так, громадський транспорт буде працювати у режимі спецрейсів, а підприємців мають дотримуватися у своїй роботі протиепідемічних вимог.

"Прошу тернополян неухильно дотримуватися заходів безпеки. Зокрема, носіння маски в приміщеннях, використання антисептиків, дотримання соціальної дистанції", - написав Надал, який 1 вересня сам захворів на COVID-19.

Місто вдруге потрапляє в "червону" зону карантину

3 серпня Тернопіль разом із іншим обласним центром Луцьком вже було віднесено до "червоної" епідемічної зони. Тоді міська влада обох міст також виступила проти цього рішення і відмовилася його виконувати.

Вже 8 серпня Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України вирішила з 8 серпня перевести Луцьк з "червоної" в "помаранчеву" карантинну зону, а Тернопіль - у "жовту". Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що це дозволяють зробити епідеміологічні показники.

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