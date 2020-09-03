У Тернополі не запроваджуватимуть обмеження "червоної" зони

Тернопіль не буде запроваджувати протиепідемічні обмеження, які передбачені урядом, у зв'язку із віднесенням міста до переліку адмінстративно-територіальних одиниць так званої "червоної" зони. Про це мер міста Сергій Надал написав у п'ятницю, 4 вересня, у соцмережі Facebook.

Надал зазначив, що наступного тижня Тернопіль буде жити і працювати в звичайному режимі. "Ми не допустимо транспортної та економічної блокади нашого міста. Не дозволимо уряду любителів і експериментаторів паралізувати життя двохсоттисячного міста", - заявив Надал.

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В Тернополі вважають рішення уряду незаконним

Мер міста нагадав про рішення сесії Тернопільської міської ради, яким постанову уряду, що дозволяє запроваджувати в Україні "червоні" карантинні зони, визнано незаконною. Він запевнив, що рішення міської ради не опротестовано жодним урядовим органом в судовому порядку, та додав, що на одному з телеефірів міністр Кабінету Міністрів України навіть визнав правомірність рішення Тернопільської міськради.

"Згідно з нещодавнім рішенням Конституційного суду, Кабмін не має права встановлювати карантин, що обмежує конституційні права і свободи людини і громадянина", - написав Надал. Він також звернувся до поліції з проханням не штрафувати підприємців на підставі "незаконної постанови уряду".

Мер Тернополя закликає до заходів безпеки

Водночас міський голова зазначив, що місто і надалі буде дотримуватися вже запроваджених заходів боротьби з поширенням коронавірусу. Так, громадський транспорт буде працювати у режимі спецрейсів, а підприємців мають дотримуватися у своїй роботі протиепідемічних вимог.

"Прошу тернополян неухильно дотримуватися заходів безпеки. Зокрема, носіння маски в приміщеннях, використання антисептиків, дотримання соціальної дистанції", - написав Надал, який 1 вересня сам захворів на COVID-19.

Місто вдруге потрапляє в "червону" зону карантину

3 серпня Тернопіль разом із іншим обласним центром Луцьком вже було віднесено до "червоної" епідемічної зони. Тоді міська влада обох міст також виступила проти цього рішення і відмовилася його виконувати.

Вже 8 серпня Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України вирішила з 8 серпня перевести Луцьк з "червоної" в "помаранчеву" карантинну зону, а Тернопіль - у "жовту". Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що це дозволяють зробити епідеміологічні показники.