Карантин в Україні: Тернопіль з 7 вересня - у "червоній" зоні

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні у четвер, 3 вересня, встановила нове епідемічне зонування в Україніз 7 вересня. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 7 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - написав він.

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Тернопіль тепер - у "червоній" зоні

Єдиним обласним центром, який через поширення коронавірусу з 7 вересня поповнив список міст та районів "червоної" зони, став Тернопіль. Окрім цього, до переліку було внесено Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області.

Також у "червону" зону потрапили Болградський район Одеської області, Великобурлуцький район Харківської області, Сторожинецький район Чернівецької області та Бобровицький район Чернігівської області.

Натомість, з переліку прибрали місто Острог і Радивилівський район Рівненської області, а також Городенківський район у Івано-Франківській області.

Як і раніше, у "червоній" зоні продовжують перебувати обласні центри Івано-Франківськ та Чернівці.

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Навчання у школах "червної" зони не буде

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що у школах, які перебувають у "червоній" зоні епідемічного зонування, навчання проводитися не буде. При цьому, за його словами, учні у цих районах не підуть до шкіл до того часу, поки уряд не виведе їх з "червоної" зони.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що у "червоній" зоні буде запроваджено дистанційне навчання, а в "помаранчевій" вчителям рекомендуватимуть носити прозорий захисний щиток.