 Карантин в Україні: Тернопіль з 7 вересня - у ″червоній″ зоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Карантин в Україні: Тернопіль з 7 вересня - у "червоній" зоні

В Україні оновили епідемічне зонування - у "червоній" зоні опинився Тернопіль та ще десять районів у п'яти областях. З переліку прибрали Острог та два райони у двох регіонах.

Лікарі у лікарні в Івано-Франківську, який через поширення коронавірусу також залишається у червоній зоні

Лікарі у лікарні в Івано-Франківську, який через поширення коронавірусу також залишається у "червоній" зоні

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні у четвер, 3 вересня, встановила нове епідемічне зонування в Україніз 7 вересня. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 7 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - написав він.

Читайте також: Коронавірус в Україні - 2430 нових випадків, 54 жертви

Тернопіль тепер - у "червоній" зоні

Єдиним обласним центром, який через поширення коронавірусу з 7 вересня поповнив список міст та районів   "червоної" зони, став Тернопіль. Окрім цього, до переліку було внесено Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області.

Також у "червону" зону потрапили Болградський район Одеської області, Великобурлуцький район Харківської області, Сторожинецький район Чернівецької області та Бобровицький район Чернігівської області.

Натомість, з переліку прибрали місто Острог і Радивилівський район Рівненської області, а також Городенківський район у Івано-Франківській області.

Як і раніше, у "червоній" зоні продовжують перебувати обласні центри Івано-Франківськ та Чернівці.

Читайте також: Коронавірусні антирекорди. Чому в Україні зростає кількість хворих

Навчання у школах "червної" зони не буде

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що у школах, які перебувають у "червоній" зоні епідемічного зонування, навчання проводитися не буде. При цьому, за його словами, учні у цих районах не підуть до шкіл до того часу, поки уряд не виведе їх з "червоної" зони.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що у "червоній" зоні буде запроваджено дистанційне навчання, а в "помаранчевій" вчителям рекомендуватимуть носити прозорий захисний щиток.

Дивитись відео 06:45

Антирекорд коронавірусу: ліків і масок вистачить лише на місяць? (19.08.2020)

Також за темою

Deutschland | Coronavirus | Schulstart

У МОЗ України пояснили, як школи працюватимуть під час карантину 27.08.2020

У разі підтвердження випадку захворювання на COVID-19 в одного з учнів, весь клас ітиме на самоізоляцію. Рішення про це ухвалюватиме епідеміолог, заявив Максим Степанов.

Ukraine Ivano-Frankivsk | Coronatests

Коронавірус в Україні: нові правила карантину та 1172 випадки за добу 01.08.2020

В Україні запроваджені нові правила адаптивного карантину для стримування поширення коронавірусу. В останній день липня в країні виявлено 1172 випадки COVID-19.

Ukraine Kiew Gesundheitsminister Maksym Stepanov

У МОЗ пояснили правила поділу України на карантинні зони 03.08.2020

Віднесення регіону до "червоної", "помаранчевої", "жовтої" чи "зеленої" зони відбувається на основі чотирьох показників. У МОЗ України запевняють, що політичного фактора під час поділу на зони немає.

Реклама

Докладно

Отрута Новачок

Що відомо про "Новачок", яким отруїли Навального і Скрипалів

Уряд ФРН заявив про отруєння Навального отрутою групи "Новачок". Основні факти про цю речовину - у матеріалі DW.  

Baustelle der Pipeline Nord Stream 2 (DW/V. Esipov)

"Північному потоку" труба через отруєння Навального? (відео)

Хімічна атака проти Навального може коштувати Кремлю майже добудованого газогону "Північний потік-2".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  