Коронавірус в Україні: зафіксовано рекордні 2723 нові випадки

В Україні за останню добу зафіксували рекордні 2723 нові випадки інфікування коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у п'ятницю, 4 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Ще за останню добу зафіксували 51 померлого з підтвердженим зараження коронавірусом і 937 випадків одужання.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили в Харківській (371), Тернопільській (242), Одеській (225), Тернопільській (204), Львівській (196), Чернівецькій (162), Івано-Франківській (160), Хмельницькій (108), Чернігівській (100) і Закарпатській (100) областях, а також у Києві (319).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 130 951 випадок інфікування, 2761 людина з коронавірусом померла, 60 613 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, що 2 вересня повідомлялося про рекордні на той час 2495 нових випадків зараження коронавірусом за попередню добу в Україні, а 3 вересня - про найбільшу кількість жертв від коронавірусу - 54 померлих за добу.

Раніше президент України Володимир Зеленський з огляду на статистику кількості нових випадків інфікування заявив, що країна перебуває на межі другої хвилі поширення COVID-19. Дію адаптивного карантину в Україні подовжено ще на два місяці до 31 жовтня.

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