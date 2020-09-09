Коронавірус в Україні: 2582 нових випадки, 44 померлих

В Україні за останню добу зафіксували 2582 нових випадки інфікування коронавірусом, 1174 особи одужали. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у четвер, 10 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Також за останню добу зафіксували 44 померлих із підтвердженим інфікуванням коронавірусом.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській (339), Тернопільській (251), Львівській (183), Івано-Франківській (143), Чернівецькій (134) і Рівненській (106) областях. У Києві за останню добу зафіксовано 298 нових випадків зараження.

Загалом за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 145612 випадки інфікування, 3023 летальних випадки та 63877 одужань.

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Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося про рекордні на той час 2836 нових випадків зараження коронавірусом за попередню добу в Україні, а 9 вересня - про найбільшу кількість жертв від коронавірусу - 57 померлих за добу.

Як повідомлялося, дію адаптивного карантину в Україні подовжено до 31 жовтня.