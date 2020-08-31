Коронавірус в Україні: 2411 нових випадків і рекордна кількість померлих

В Україні за останню добу зафіксували 2411 нових випадків інфікування коронавірусом, 940 осіб одужали. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у вівторок, 8 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Також за останню добу зафіксували 57 померлих із підтвердженим інфікуванням коронавірусом, що є найбільшою кількістю померлих за добу. Попередню найбільшу кількість летальних випадків за добу було зафіксовано 5 вересня, коли було зареєстровано 54 померлих.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (235), Харківській (230), Одеській (196), Львівській (192), Тернопільській (190), Івано-Франківській (160) і Чернівецькій (159) областях.

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 140 479 випадків інфікування, 2934 людей з коронавірусом померли, а 63 546 пацієнтів одужали.

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Нагадаємо, що 5 вересня повідомлялося прорекордні на той час 2836 нових випадків зараження коронавірусом за попередню добу в Україні, а 3 вересня - про найбільшу кількість жертв від коронавірусу - 54 померлих за добу.

Як повідомлялося, дію адаптивного карантину в Україні подовжено ще на два місяці до 31 жовтня.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Таїланд: навчання у пластиковій коробці Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Швеція: особливий шлях також і в школах Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Палестина: відновлення навчання після довгої паузи У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Індія: уроки через гучномовець Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу США: учням теж вимірюють температуру У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Бразилія: обійми для боротьби зі смутком Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку. Автор: Даніель Гайнріх

