 Коронавірус в Україні: рекордні 2836 нових випадків, 50 померлих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: рекордні 2836 нових випадків, 50 померлих

В Україні за останню добу зареєстрували 2836 нових випадків зараження коронавірусом, 50 людей померли, а 1036 - одужали. Найбільше інфікувань підтвердили у Харківській, Тернопільській, Львівській областях і в Києві.

В Україні зареєстрували рекордні 2836 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні зареєстрували рекордні 2836 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували рекордні 2836 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці в суботу, 5 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Також за останню добу зафіксували 50 померлих із підтвердженим інфікуванням коронавірусом і 1036 випадків одужання.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській (380), Тернопільській (226), Одеській (222), Львівській (195), Чернівецькій (172), Івано-Франківській (166), Хмельницькій (131) і Закарпатській (100) областях, а також у Києві (315).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 133 787 випадків інфікування, 2811 людей з коронавірусом померли, а 61 649 пацієнтів одужали.

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4 вересня повідомлялося про рекордні на той час 2723 нових випадків зараження коронавірусом за попередню добу в Україні, а 3 вересня - про найбільшу кількість жертв від коронавірусу - 54 померлих за добу.

Нагадаємо, дію адаптивного карантину в Україні подовжено ще на два місяці до 31 жовтня.

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