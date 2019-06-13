У патріарха Філарета виявлено коронавірус, він у лікарні

У патріарха Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарета підтвердили зараження коронавірусом. Про це у п'ятницю, 4 вересня, у соцмережі Facebook повідомила пресслужба УПУ КП.

"Повідомляємо, що у святійшого патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, під час планового тестування, виявлено позитивний результат на COVID-19. Наразі святійший владика проходить курс лікування у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що стан 91-річного Філарета лікарі оцінюють як задовільний.

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Філарет наполягає на існуванні УПЦ КП

Внаслідок створення Православної церкви України (ПЦУ) УПЦ КП та Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) припинили своє існування як юридичні особи. В ПЦУ планували створити для колишнього патріарха УПЦ КП Філарета релігійну організацію у формі місії. Однак він анонсував проведення форуму "На захист Київського патріархату", а у січні 2020 року відкликав свій підпис під рішенням про ліквідацію УПЦ КП.

У лютому цього року Священний синод ПЦУ припинив повноваження Філарета як члена синоду ПЦУ. Утім, "беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською православною церквою", синод також укотре констатував, що почесний патріарх Філарет залишається в складі єпископату ПЦУ, проте втратив канонічні права й обов'язки, пов'язані з управлінням єпархією.