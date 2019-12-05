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Філарет

Тема

Філарет - український православний церковний діяч, почесний патріарх Православної церкви України.

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Докладно

Патріарх Філарет під час великоднього богослужіння у Володимирському соборі в Києві

У патріарха Філарета виявлено коронавірус, він у лікарні

У патріарха Філарета виявлено коронавірус, він у лікарні

У пресслужбі УПЦ КП повідомили, що у патріарха Філарета діагностували COVID-19. Він перебуває у лікарні.
Суспільство4 вересня 2020 р.
Українська письменниця Ірена Карпа

Ірена Карпа: Коронавірус і ЛГБТ

Ірена Карпа: Коронавірус і ЛГБТ

"Виявляється, коронавірус виник через шлюби ЛГБТ-меншин! Алілуя і еврика в одному!" - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Суспільство23 березня 2020 р.
Патріарх Філарет

Синод ПЦУ припинив членство Філарета

Синод ПЦУ припинив членство Філарета

Попри це рішення Філарет залишається в складі єпископату ПЦУ.
Релігія5 лютого 2020 р.
Патріарх Філарет

Філарет відкликав підпис під угодою про ліквідацію УПЦ КП

Філарет відкликав підпис під угодою про ліквідацію УПЦ КП

Філарет відкликав свій підпис під постановою помісного собору 2018 року, яким ліквідовується УПЦ КП.
Політика10 січня 2020 р.
Митрополит Епіфаній

Епіфаній заявив, що УПЦ КП юридично більше не існує - Зоря

Епіфаній заявив, що УПЦ КП юридично більше не існує - Зоря

Про остаточне юридичне припинення УПЦ КП та УАПЦ як релігійних організацій повідомив речник ПЦУ Євстратій Зоря.
Релігія14 грудня 2019 р.
Почесний патріарх ПЦУ Філарет (архівне фото)

Для Філарета створили місію у складі ПЦУ

Для Філарета створили місію у складі ПЦУ

Синод Православної церкви України створив для патріарха Філарета релігійну організацію у формі місії.
Суспільство5 грудня 2019 р.
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