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Філарет
Тема
Філарет - український православний церковний діяч, почесний патріарх Православної церкви України.
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Докладно
У патріарха Філарета виявлено коронавірус, він у лікарні
У патріарха Філарета виявлено коронавірус, він у лікарні
У пресслужбі УПЦ КП повідомили, що у патріарха Філарета діагностували COVID-19. Він перебуває у лікарні.
Суспільство
04.09.2020
4 вересня 2020 р.
Ірена Карпа: Коронавірус і ЛГБТ
Ірена Карпа: Коронавірус і ЛГБТ
"Виявляється, коронавірус виник через шлюби ЛГБТ-меншин! Алілуя і еврика в одному!" - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Суспільство
23.03.2020
23 березня 2020 р.
Синод ПЦУ припинив членство Філарета
Синод ПЦУ припинив членство Філарета
Попри це рішення Філарет залишається в складі єпископату ПЦУ.
Релігія
05.02.2020
5 лютого 2020 р.
Філарет відкликав підпис під угодою про ліквідацію УПЦ КП
Філарет відкликав підпис під угодою про ліквідацію УПЦ КП
Філарет відкликав свій підпис під постановою помісного собору 2018 року, яким ліквідовується УПЦ КП.
Політика
10.01.2020
10 січня 2020 р.
Епіфаній заявив, що УПЦ КП юридично більше не існує - Зоря
Епіфаній заявив, що УПЦ КП юридично більше не існує - Зоря
Про остаточне юридичне припинення УПЦ КП та УАПЦ як релігійних організацій повідомив речник ПЦУ Євстратій Зоря.
Релігія
14.12.2019
14 грудня 2019 р.
Для Філарета створили місію у складі ПЦУ
Для Філарета створили місію у складі ПЦУ
Синод Православної церкви України створив для патріарха Філарета релігійну організацію у формі місії.
Суспільство
05.12.2019
5 грудня 2019 р.
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