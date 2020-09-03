Влада Івано-Франківська і Тернополя оскаржує віднесення міст до "червоної зони"

Влада Івано-Франківська та Тернополя подала до Окружного адміністративного суду Києва позов до Кабінету Міністрів України з приводу віднесення міст до "червоної зони" епідемічної небезпеки. Про це мер Івано-Франківська Руслан Марцинків повідомив на брифінгу у п'ятницю, 4 вересня, передає інформагенція "Українські Новини".

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"Вчора ми подали позовну заяву на Кабінет міністрів до Окружного адміністративного суду Києва. До цього позову приєдналися не лише міста Івано-Франківській області. В суд подає місто Тернопіль, яке також потрапило в "червону" зону з понеділка", - повідомив Марцинків.

Мер Тернополя Сергій Надал підтвердив у соцмережі Facebook, що Тернопіль підтримує позов. "Тернопіль підтримує судовий позов Івано-Франківська та інших міст до уряду з вимогою скасувати незаконні обмеження, що суперечать Конституції України. Ми будемо захищати право Тернополя жити, працювати, заробляти", - написав він.

Тернопіль вдруге потрапляє в "червону" зону карантину

Нагадаємо, що 3 серпня Тернопіль разом із іншим обласним центром Луцьком вже було віднесено до "червоної" епідемічної зони. Тоді міська влада обох міст також виступила проти цього рішення і відмовилася його виконувати.

Вже 8 серпня Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України вирішила з 8 серпня перевести Луцьк з "червоної" в "помаранчеву" карантинну зону, а Тернопіль - у "жовту". Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що це дозволяють зробити епідеміологічні показники.