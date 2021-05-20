Україна послабить карантинні обмеження влітку - Ляшко

Україна послабить карантинні обмеження на літній період, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"На літній період. Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи відкрити, зробити певні послаблення. Немає такого спалаху, такого масштабного, тому ми говоримо про золоту середину - здатністю медичної системи лікувати і економічними іншими речами", - сказав Ляшко в інтерв'ю "ТСН.Тиждень" у неділю, 30 травня.

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Коронавірусна статистика в Україні

В Україні 30 травня виявили 1022 випадки зараження коронавірусом, 810 осіб було госпіталізовано, 64 людини померли. При цьому за добу зробили лише 16 224 тестів, повідомляє МОЗ України.

Загалом в країні офіційно підтвердили понад 2,2 мільйона інфікувань коронавірусом і 50 536 смертей внаслідок нього.

Тим часом першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали понад мільйон жителів України, повністю щепилися - 125 437 людей.