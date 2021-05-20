 Україна послабить карантинні обмеження влітку - Ляшко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2021

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Україна послабить карантинні обмеження влітку - Ляшко

Глава МОЗ анонсував "деякі послаблення" карантину через стабілізацію епідситуації в Україні.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував карантинні послаблення влітку

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

Україна послабить карантинні обмеження на літній період, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"На літній період. Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи відкрити, зробити певні послаблення. Немає такого спалаху, такого масштабного, тому ми говоримо про золоту середину - здатністю медичної системи лікувати і економічними іншими речами", - сказав Ляшко в інтерв'ю "ТСН.Тиждень" у неділю, 30 травня.

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Коронавірусна статистика в Україні

В Україні 30 травня виявили 1022 випадки зараження коронавірусом, 810 осіб було госпіталізовано, 64 людини померли. При цьому за добу зробили лише 16 224 тестів, повідомляє МОЗ України.

Загалом в країні офіційно підтвердили понад 2,2 мільйона інфікувань коронавірусом і 50 536 смертей внаслідок нього.

Тим часом першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали понад мільйон жителів України, повністю щепилися - 125 437 людей.

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