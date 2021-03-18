 МОЗ просить СБУ і МВС посилити боротьбу з підробками COVID-сертифікатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

МОЗ просить СБУ і МВС посилити боротьбу з підробками COVID-сертифікатів

МОЗ попросило МВС та СБУ посилити боротьбу з фальшуванням COVID-документів, розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко.

МОЗ хоче посилення боротьби з фальшивими COVID-документами

МОЗ хоче посилення боротьби з фальшивими COVID-документами

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що його відомство звернулося з офіційним листом до міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України із закликом посилити контроль за можливими підробками сертифікатів про проходження вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19. Про це Лякшо розказав у п'ятницю, 10 вересня, в кулуарах парламенту.

Читайте також: Поліція у Києві викрила фальсифікаторів довідок про тест на COVID

"Проведення розслідування щодо підроблення документів про ПЛР-тестування, внесення неправдивих даних до системи охорони здоров'я, щодо видачі "ковідних" сертифікатів у разі, якщо не проведена вакцинація, - це компетенція правоохоронних органів. Міністерство охорони здоров'я направило до міністерства внутрішніх справ, до Служби безпеки України лист, у якому зазначило перелік пунктів, де можливе шахрайство, щоб посилити контроль", - сказав Ляшко, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: ЄС і Україна взаємно визнаватимуть цифрові COVID-сертифікати

Напередодні профільний комітет уряду розглянув законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за підроблення документів, що підтверджують проведення вакцинації проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, додав Ляшко.

СБУ виявила схему фальсифікацій COVID-документів

Тим часом СБУ повідомила у п'ятницю про виявлення схеми з підробки довідок про вакцинацію і результатів ПЛР-тестів у Києві.

"Служба безпеки України викрила в столиці ще одну масштабну схему з підробки довідок про вакцинацію і результати ПЛР-тестів. З початку року зловмисники видали понад 10 тисяч фальшивок і заробили на цьому близько 5 мільйонів гривень", - зазначається в повідомленні пресслужби відомства.

Злочинну схему організував столичний підприємець. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за підробку документів. Цього разу зловмисник організував "підпільну лабораторію" у власному будинку в Шевченківському районі Києва. Пошук клієнтів він проводив через столичні турагентства, де працювали його родичі.

Читайте також: У мінцифри розповіли подробиці про цифрові COVID-сертифікати для подорожей

"За даними слідства, зловмисники пропонували туристам "зручне" отримання довідок для подорожей: не потрібно було відвідувати лабораторію, робити тести або вакцинуватися. Більш того, можна було придбати одразу дві "довідки" - для вильоту за кордон і для повернення додому. Вартість однієї становила 500 гривень. Всього з початку року зловмисники виготовили близько 10 000 фальшивок ", - йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Дивитись відео 05:34

Сертифікат замість безвізу: усе, що потрібно знати українцям (06.07.2021)

DW.COM

У ЄС почали діяти цифрові ковід-сертифікати: що варто знати українцям

Цифрові COVID-сертифікати почали діяти в усіх країнах ЄС і Шенгену. DW пояснює, як вони працюють, хто їх видає, чи можна їх отримати українцям і як вони допоможуть подорожувати Європою.  

Також за темою

Themenbild/ Symbolfoto:Corona Antigen Selbsttest,Schnelltest, Coronaschnelltest. Institut gibt Sonderzulassung Gesundheitsminister Jens Spahn: Ab heute,24.02.2021 erste drei Selbst-Schnelltests verfuegbar.

Поліція у Києві викрила фальсифікаторів довідок про тест на COVID 18.03.2021

Лише від лютого фальсифікаторам вдалося продати не менше 80 підроблених документів на суму понад 135 тисяч гривень, стверджують у Нацполіції.

Still aus DW-Video Corona Fake Tests Ukraine

"Бізнес" на пандемії: як в Україні продають фейкові довідки про коронавірус 13.04.2021

У розпал пандемії COVID-19 в Україні процвітає онлайн-торгівля фальшивими результатами тестів на коронавірус. Кореспондент DW з'ясував, наскільки легко купити підробку та що загрожує продавцям і їхнім клієнтам.

06.07.2020 KYIV, UKRAINE - JULY 6, 2020 - Chief State Sanitary Doctor Viktor Liashko speaks at a briefing on the transfer of laboratory equipment, reagents and consumables from the WHO and the EU to 27 laboratory centres conducting research to detect COVID-19, Kyiv, capital of Ukraine. |

Ляшко: До початку лютого Україна буде готова до вакцинації від коронавірусу 06.12.2020

Україна планує закупити 32 мільйони доз вакцини від коронавірусу, вісім мільйонів доз отримає безкоштовно, запевняє Віктор Ляшко. За його словами, країна підготується до масової вакцинації до початку лютого.

Реклама

Докладно

Біженці на вокзалі Мюнхена в 2015 році

Біженці у ФРН: де і як перебувають, які кошти отримують

Не лише Данія посилює законодавство щодо мігрантів. У ФРН також змінили низку правил щодо надання притулку.  

BdT Deutschland Nürnberg testet vollelektrisches Müllauto

Як комунальники в Німеччині переходять на водень (відео)

У Берліні з’явилися електричні сміттєвози на водні! Чим вони особливі і чи стане водень паливом майбутнього у ФРН?  