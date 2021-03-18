МОЗ просить СБУ і МВС посилити боротьбу з підробками COVID-сертифікатів

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що його відомство звернулося з офіційним листом до міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України із закликом посилити контроль за можливими підробками сертифікатів про проходження вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19. Про це Лякшо розказав у п'ятницю, 10 вересня, в кулуарах парламенту.

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"Проведення розслідування щодо підроблення документів про ПЛР-тестування, внесення неправдивих даних до системи охорони здоров'я, щодо видачі "ковідних" сертифікатів у разі, якщо не проведена вакцинація, - це компетенція правоохоронних органів. Міністерство охорони здоров'я направило до міністерства внутрішніх справ, до Служби безпеки України лист, у якому зазначило перелік пунктів, де можливе шахрайство, щоб посилити контроль", - сказав Ляшко, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Напередодні профільний комітет уряду розглянув законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за підроблення документів, що підтверджують проведення вакцинації проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, додав Ляшко.

СБУ виявила схему фальсифікацій COVID-документів

Тим часом СБУ повідомила у п'ятницю про виявлення схеми з підробки довідок про вакцинацію і результатів ПЛР-тестів у Києві.

"Служба безпеки України викрила в столиці ще одну масштабну схему з підробки довідок про вакцинацію і результати ПЛР-тестів. З початку року зловмисники видали понад 10 тисяч фальшивок і заробили на цьому близько 5 мільйонів гривень", - зазначається в повідомленні пресслужби відомства.

Злочинну схему організував столичний підприємець. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за підробку документів. Цього разу зловмисник організував "підпільну лабораторію" у власному будинку в Шевченківському районі Києва. Пошук клієнтів він проводив через столичні турагентства, де працювали його родичі.

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"За даними слідства, зловмисники пропонували туристам "зручне" отримання довідок для подорожей: не потрібно було відвідувати лабораторію, робити тести або вакцинуватися. Більш того, можна було придбати одразу дві "довідки" - для вильоту за кордон і для повернення додому. Вартість однієї становила 500 гривень. Всього з початку року зловмисники виготовили близько 10 000 фальшивок ", - йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.