Поліція у Києві викрила фальсифікаторів довідок про тест на COVID

Нацполіція заявила про викриття в Києві схеми з виготовлення та продажу підроблених довідок з потрібним результатом тесту на коронавірус. Як зазначається в оприлюдненому в четвер, 18 березня, повідомленні на сайті Нацполіції, правоохоронці підозрюють працівників приватної лабораторії у фальсифікації відповідних сертифікатів.

"Встановлено, що до організації схеми причетні працівники приватної лабораторії і житель Києва, який займався розповсюдженням готових довідок. Зловмисники продавали сертифікати та довідки про проходження тестування на COVID-19 із зазначенням негативних результатів тестів, у тому числі і без фактичного проведення відповідних досліджень. Видавалися сертифікати для виїзду громадян за кордон, а також довідки, які могли бути використані за місцем вимоги", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Читайте також: Яким буде COVID-сертифікат ЄС і чи отримуватимуть його українці

Крім того, за даними поліції, зловмисники вдавалися до фальсифікації результатів аналізів пацієнтів з негативного на позитивний. Вартість одного сертифіката або довідки коливалася від 900 до 1,8 тисячі гривень залежно від терміну виконання. Лише від лютого залученим до шахрайської схеми вдалося продати не менше 80 фальшивих документів на суму понад 135 тисяч гривень, стверджують у поліції.

Читайте також: Європол попереджає про фальшиві сертифікати COVID-тестів

Повідомляється, що 17 березня поліцейські провели обшуки в офісних приміщеннях лабораторії, за місцем проживання підозрюваних та в їхніх автомобілях. Під час обшуків вилучили бланки сертифікатів і довідок з відбитками печатки лабораторії, готівку в різних валютах на загальну суму понад 500 тисяч гривень, а також "чорнові" записи.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, йдеться в повідомленні. Викриття шахрайської схеми проводилося за участю Державної прикордонної служби. Протизаконні дії затриманих класифікують як шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зазначили в Нацполіції.