 Європол попереджає про фальшиві сертифікати COVID-тестів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2021

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Новини

Європол попереджає про фальшиві сертифікати COVID-тестів

Випадки продажу підроблених сертифікатів було виявлено вже у декількох європейських країнах, заявляють правоохоронці.

Штабквартира Європолу у Гаазі

Штабквартира Європолу у Гаазі

В Європі шахраї все активніше почали пропонувати придбати підроблені сертифікати з негативними результатами тестів на наявність коронавірусу, тому мандрівникам необхідно буди дуже уважними. 

З таким застереженням у понеділок, 1 лютого, виступила поліцейська служба Євросоюзу Європол. Як йдеться у повідомленні, останнім часом правоохоронці виявили вже декілька випадків фальсифікації результатів тестів.

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Так, наприклад, у Великобританії шахраї пропонували отримати підроблені сертіфікати за 100 фунтів стерлінгів (близько 113 євро. - Ред.), а в Іспанії така послуга оцінюється в 40 євро, передає агентство dpa.

У Нідерландах для продажу і розповсюдження підроблених сертифікатів зловмисники використовували різноманітні месенджери. Вартість підробки становить від 50 до 60 євро.

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У Європолі закликають людей бути уважними і зазначають, що для вироблення сфальшованих сертифікатів злочинці використовують високоякісне друкарське обладнання і спеціалізоване програмне забезпечення. У результаті підроблені сертифікати у багатьох випадках майже неможливо відрізнити від оригіналу.

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  • Борис Джонсон

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

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  • Олександр Лукашенко

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    Олександр Лукашенко

    Правитель Білорусі Олександр Лукашенко, який нині перебуває під санкціями ЄС, також довгий час применшував загрозу COVID-19 і називав її "психозом". Лукашенко пропонував лікуватися горілкою, процедурами у лазні та грою у хокей. Та наприкінці липня він повідомив, що безсимптомно і "на ногах" переніс інфекцію.

  • Жанін Аньєс

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    Жанін Аньєс

    Колишня тимчасова президентка Болівії Жанін Аньєс у липні повідомила про позитивний діагноз. "Почуваюся добре, почуваюся сильною. Продовжу працювати дистанційно із ізоляції та хочу подякувати усім болівійцям, які допомагають нам у цій кризі", - повідомила Аньєс.

  • Хуан Орландо Хернандез

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Хуан Орландо Хернандез

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  • Алехандро Джамматтеї

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Алехандро Джамматтеї

    Президент Гватемали Алехандро Джамматтеї оголосив про те, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус в ефірі місцевого радіо, але додав, що мав лише легкі симптоми. 64-річний Джамматтеї до цього мав проблеми зі здоров'ям.

    Автор: Дмитро Каневський, Ребекка Штауденмаєр


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У відомому нічному клубі в Берліні тепер тестують на коронавірус (14.12.2020)

 

 

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