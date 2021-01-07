 Вакцина від коронавірусу: яку небезпеку становлять підробки | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.01.2021

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Європа

Вакцина від коронавірусу: яку небезпеку становлять підробки

Багато країн світу вже розпочали масову вакцинацію населення від коронавірусу. Водночас активізувалися й шахраї. Де чатує найбільша небезпека і яку загрозу може нести підроблена вакцина?

Вакцина від коронавірусу компаній BioNTech та Pfizer

Вакцина від коронавірусу компаній BioNTech та Pfizer

Чим більше країн розпочинають вакцинацію населення від COVID-19, тим вищим стає ризик появи на ринку підроблених вакцин. З таким застереженням 4 грудня виступила поліцейська служба Євросоюзу Європол.

Ще в березні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала попередження про несертифіковані сайти з рекламою засобів, за допомогою яких нібито можна вилікуватися від коронавірусу чи убезпечити себе від зараження.

"Звичка до самолікування і самостійного вибору ліків привела до появи декількох тисяч сайтів, що забезпечують користувачам неконтрольований доступ до неякісних і підроблених лікарських препаратів", - наголошує в розмові з DW співробітниця ВООЗ Пернет Бурдійон Естев.

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Чим небезпечні підробки вакцин?

Хоча дехто вважає, що проблема підроблених ліків актуальна лише для бідних країн, це далеко не так. "Жодна країна не захищена від появи на ринку неякісних або підроблених лікарських препаратів, - пояснює Естев. - Те, що раніше вважалося проблемою країн, які розвиваються, і країн з низьким рівнем доходів населення, тепер стало проблемою для всього світу".

Підробки ліків, які були вироблені в Індії і призначалися для країн Африки

Підробки ліків, які були вироблені в Індії і призначалися для країн Африки

За словами Естев, шкоду, заподіяну пацієнтам внаслідок застосування неякісних або підроблених ліків, складно оцінити. Зазвичай продукт не є небезпечним для здоров'я, проте не має і терапевтичних властивостей. Вживання деяких препаратів, проте, може заподіяти здоров'ю пацієнта серйозну шкоду або навіть стати причиною його смерті.

Торгівля підробленими ліками - прибутковий бізнес

Згідно з доповіддю Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), в 2016 році загальний обсяг світової торгівлі підробленими лікарськими засобами досяг 4,4 мільярда доларів. І це при тому, що в доповіді не враховується велика кількість фальшивих препаратів, які їхні виробники не збувають за кордон, а поширюють у себе в країні.

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За даними ООН, до 2 мільярдів людей у ​​всьому світі не мають доступу до необхідних ліків, вакцин і медичного обладнання. Цей дефіцит часто компенсується за допомогою неякісних або підроблених препаратів.

Довгі ланцюжки постачання вакцини більш уразливі

Однак, навіть якщо вакцина не підроблена, вона може не відповідати стандартам якості через порушення технології її виробництва, а також правил зберігання чи транспортування. Наприклад, доставка вакцини від COVID-19, що була розроблена німецькою компанією BioNTech і американським концерном Pfizer, має здійснюватися в особливих умовах - при наднизьких температурах.

Вакцина компаній BioNTech та Pfizer має транспортуватися при наднизьких температурах

Вакцина компаній BioNTech та Pfizer має транспортуватися при наднизьких температурах

Що ж стосується підроблених вакцин, справжнє походження яких навмисно приховано, - такі препарати можуть потрапити в легальний ланцюжок постачань на будь-якому етапі. Як пояснює викладач Гарвардської медичної школи Прашант Ядав, це може статися як на ранньому етапі - наприклад, під час доставки вакцини в аеропорт, так і на більш пізньому етапі, коли вакцину розвозять по медичних установах у країні призначення. При цьому, чим довше ланцюжок постачання, тим він вразливіший. Особливо це стосується препаратів, попит на які набагато перевищує пропозицію, - як у випадку з вакциною від COVID-19, підкреслює експерт.

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ВООЗ виявила підробки вакцини від коронавірусу

Як наголошується в доповіді ОЕСР, одним з факторів, що сприяють розвитку торгівлі підробленими ліками, є низький ризик кримінального переслідування. Більшість підробок, як правило, виявляють тільки після того, як вони потрапляють до роздрібної торгівлі або пацієнтів. Зазвичай буває важко відстежити складні ланцюжки постачань чи довести, на якому етапі була здійснена підміна.

Порівняно м'які покарання за подібні злочини також грають велику роль. У більшості країн підробка медичних препаратів карається не так суворо, як, наприклад, торгівля наркотиками, йдеться в доповіді ОЕСР.

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Естев зауважує, що фахівці організації вже виявили в інтернеті кілька засобів, які видаються за вакцину від COVID-19. У всіх цих випадках, однак, поширенню препаратів вдалося запобігти, тож причин для занепокоєння поки що немає. Ризик бути щепленим підробленою вакциною від COVID-19 в офіційних пунктах вакцинації нині залишається низьким, резюмує експерт.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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Вакцина від коронавірусу компаній BioNTech та Pfizer

Вакцина від коронавірусу: небезпека підробок

Багато країн світу вже розпочали масову вакцинацію населення від коронавірусу. Як упевнитися, що вакцина є справжньою?  

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