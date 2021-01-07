Вакцина від коронавірусу: яку небезпеку становлять підробки

Чим більше країн розпочинають вакцинацію населення від COVID-19, тим вищим стає ризик появи на ринку підроблених вакцин. З таким застереженням 4 грудня виступила поліцейська служба Євросоюзу Європол.

Ще в березні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала попередження про несертифіковані сайти з рекламою засобів, за допомогою яких нібито можна вилікуватися від коронавірусу чи убезпечити себе від зараження.

"Звичка до самолікування і самостійного вибору ліків привела до появи декількох тисяч сайтів, що забезпечують користувачам неконтрольований доступ до неякісних і підроблених лікарських препаратів", - наголошує в розмові з DW співробітниця ВООЗ Пернет Бурдійон Естев.

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Чим небезпечні підробки вакцин?

Хоча дехто вважає, що проблема підроблених ліків актуальна лише для бідних країн, це далеко не так. "Жодна країна не захищена від появи на ринку неякісних або підроблених лікарських препаратів, - пояснює Естев. - Те, що раніше вважалося проблемою країн, які розвиваються, і країн з низьким рівнем доходів населення, тепер стало проблемою для всього світу".

Підробки ліків, які були вироблені в Індії і призначалися для країн Африки

За словами Естев, шкоду, заподіяну пацієнтам внаслідок застосування неякісних або підроблених ліків, складно оцінити. Зазвичай продукт не є небезпечним для здоров'я, проте не має і терапевтичних властивостей. Вживання деяких препаратів, проте, може заподіяти здоров'ю пацієнта серйозну шкоду або навіть стати причиною його смерті.

Торгівля підробленими ліками - прибутковий бізнес

Згідно з доповіддю Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), в 2016 році загальний обсяг світової торгівлі підробленими лікарськими засобами досяг 4,4 мільярда доларів. І це при тому, що в доповіді не враховується велика кількість фальшивих препаратів, які їхні виробники не збувають за кордон, а поширюють у себе в країні.

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За даними ООН, до 2 мільярдів людей у ​​всьому світі не мають доступу до необхідних ліків, вакцин і медичного обладнання. Цей дефіцит часто компенсується за допомогою неякісних або підроблених препаратів.

Довгі ланцюжки постачання вакцини більш уразливі

Однак, навіть якщо вакцина не підроблена, вона може не відповідати стандартам якості через порушення технології її виробництва, а також правил зберігання чи транспортування. Наприклад, доставка вакцини від COVID-19, що була розроблена німецькою компанією BioNTech і американським концерном Pfizer, має здійснюватися в особливих умовах - при наднизьких температурах.

Вакцина компаній BioNTech та Pfizer має транспортуватися при наднизьких температурах

Що ж стосується підроблених вакцин, справжнє походження яких навмисно приховано, - такі препарати можуть потрапити в легальний ланцюжок постачань на будь-якому етапі. Як пояснює викладач Гарвардської медичної школи Прашант Ядав, це може статися як на ранньому етапі - наприклад, під час доставки вакцини в аеропорт, так і на більш пізньому етапі, коли вакцину розвозять по медичних установах у країні призначення. При цьому, чим довше ланцюжок постачання, тим він вразливіший. Особливо це стосується препаратів, попит на які набагато перевищує пропозицію, - як у випадку з вакциною від COVID-19, підкреслює експерт.

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ВООЗ виявила підробки вакцини від коронавірусу

Як наголошується в доповіді ОЕСР, одним з факторів, що сприяють розвитку торгівлі підробленими ліками, є низький ризик кримінального переслідування. Більшість підробок, як правило, виявляють тільки після того, як вони потрапляють до роздрібної торгівлі або пацієнтів. Зазвичай буває важко відстежити складні ланцюжки постачань чи довести, на якому етапі була здійснена підміна.

Порівняно м'які покарання за подібні злочини також грають велику роль. У більшості країн підробка медичних препаратів карається не так суворо, як, наприклад, торгівля наркотиками, йдеться в доповіді ОЕСР.

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Естев зауважує, що фахівці організації вже виявили в інтернеті кілька засобів, які видаються за вакцину від COVID-19. У всіх цих випадках, однак, поширенню препаратів вдалося запобігти, тож причин для занепокоєння поки що немає. Ризик бути щепленим підробленою вакциною від COVID-19 в офіційних пунктах вакцинації нині залишається низьким, резюмує експерт.