 Фальстарт вакцинації проти коронавірусу: які проблеми виникли у західній Європі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.01.2021

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Європа

Фальстарт вакцинації проти коронавірусу: які проблеми виникли у західній Європі

У Німеччині та сусідніх з нею країнах Європи організація початку кампанії із вакцинації наразилася на критику. За що саме критикують уряди - в огляді DW.

Уряди багатьох країн критикують через недосконалу підготовку до кампанії вакцинації

Уряди багатьох країн критикують через недосконалу підготовку до кампанії вакцинації

Довгоочікуваний початок кампанії із вакцинації проти коронавірусу в Німеччині викликав чимало критики. Федеральному урядові закидають серйозні прорахунки із закупівлею та розподілом вакцини. Неврологиня Фрауке Ціпп (Frauke Zipp) з академії Leopoldina, яка консультує уряд із питань вакцинації, зазначила, що вважає поточну ситуацію "грубим провалом з боку відповідальних осіб". На її думку, уряд у Берліні міг би ще улітку домовитися про закупівлю більшої кількості доз вакцини від виробника BioNTech. Водночас сам виробник минулого тижня повідомив, що зараз тривають переговори про постачання додаткової кількості доз вакцини для потреб країн Європи.

Критика на адресу урядовців лунає і від політиків, однак міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) її відкидає і запевняє, що початок кампанії вакцинації "іде за планом". До кінця 2020 року німецькі федеральні землі отримали 1,3 мільйона доз вакцин, а до кінця січня ця цифра зросте до 4 мільйонів. За словами Шпана, саме така кількість і планувалася від самого початку. Міністр визнав, однак, що для початку цього може бути замало, тож не обійтися без визначення більш вузьких пріоритетів щодо того, хто першим отримуватиме щеплення.

Повільний старт у Франції

Критика щодо кризового менеджменту уряду лунає не лише в Німеччині, але й у сусідніх країнах. За нерозторопність критикують і уряд Франції. Речник французького уряду Габріель Атталь навіть звернувся до французів зі сторінок газети Le Parisien і запевнив, що темпи вакцинації невдовзі прискоряться.

Початок вакцинації у Франції, 27 грудня 2020

Початок вакцинації у Франції, 27 грудня 2020

Минулого тижня у Франції першими прищепилися вакциною медичні працівники віком від 50 років і старше. Однак точних даних щодо загальної кількості вакцинованих ще немає. У французькому уряді обіцяють невдовзі оприлюднити цю статистику. Згідно з повідомленнями французької преси, яка посилається на дані вебсайту CovidTracker, від початку кампанії щеплення отримали досі лише 430 осіб, і це попри те, що Франція прийняла на себе один із найважчих ударів від пандемії коронавірусу у західній Європі. У країні із населенням 67 мільйонів офіційна кількість інфікованих вірусом SARS-CoV-2 перевищує 2,6 мільйона, а померлих уже майже 65 тисяч.

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Проблеми і в Італії

Не все гаразд з початком вакцинації і в Італії - країні, яка торік стала першим найбільшим осередком пандемії у Європі. За даними газети La Repubblica, Італія відчуває серйозний дефіцит медичного персоналу, необхідного для проведення кампанії з вакцинації. Офіційно країна зі 60-мільйонним населенням наразі отримала 470 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer німецько-американського виробництва. Першими її мали б отримати медичні співробітники, однак станом на ранок неділі, 3 січня, було використано лише 80 тисяч доз.

Заступник міністра охорони здоров'я Італії П'єрпаоло Сілері визнав, що темпи вакцинації в Італії є повільнішими, ніж у Німеччині. Водночас він сподівається, що вже до середини першого робочого тижня нового року перший етап вакцинації буде завершено за планом. В Італії з початку пандемії зафіксовано близько 2,1 мільйона випадків заражень коронавірусом.

Президент Швейцарії визнав помилки

Помилки у кризовому менеджменті вакцинації у Швейцарії визнав президент конфедерації Гай Пармелін. "Ми недооцінювали ситуацію у період між липнем та вереснем", - цитує його швейцарська газета SonntagsBlick. Пармелін додав, що й у грудні координація дій між кантонами була далекою від ідеальної і "не завжди простою".

В одному з женевських ресторанів

В одному з женевських ресторанів

Причиною розбіжностей у швейцарському Бундесраті стали різні погляди франкомовних та німецькомовних кантонів на посилення протиепідеміологічних заходів. Зрештою, досягнуті компроміси президент Швейцарії вважає "балансом між здоров'ям, економікою та людською психікою. Хоча не все тут чорне або біле", - підсумував Пармелін.

На початку пандемії статистика нових заражень у Швейцарії була відносно стерпною та восени цифри різко поповзли вгору. У країні із населенням 8,6 мільйона щодня реєструють близько 4 тисяч нових заражень, а вакцинація почалася "на низькому старті", кажуть критики.

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Очікувані нові обмеження у Великобританії

Великобританія теж серед країн з високим рівнем нових заражень. До того ж, зараз там лютує нова мутація коронавірусу, яка за наявними даними є навіть більш заразною. Саме тому прем'єр Великобританії Борис Джонсон налаштовує громадян на неминучість посилення протиепідемілогічних заходів. Про це він заявив в ефірі BBC. Серед таких заходів може бути, зокрема, закриття шкіл, як це уже сталося під час так званої "першої хвилі" навесні.

Минулої суботи в королівстві зареєстрували 57725 нових випадків зараження - найбільша цифра із початку пандемії. Уряд робить ставку на швидку вакцинацію. Досі у Великобританії було вакциновано вже близько мільйона осіб вакциною від BioNTech/Pfizer. У понеділок, 4 січня, там стартувало й щеплення вакциною, розробленою в університеті Оксфорда спільно з концерном AstraZeneca. Зараз на склади надійшло 530 тисяч доз цього препарату. Загалом AstraZeneca отримала замовлення на 100 мільйонів доз цієї вакцини.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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