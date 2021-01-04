Фальстарт вакцинації проти коронавірусу: які проблеми виникли у західній Європі

Довгоочікуваний початок кампанії із вакцинації проти коронавірусу в Німеччині викликав чимало критики. Федеральному урядові закидають серйозні прорахунки із закупівлею та розподілом вакцини. Неврологиня Фрауке Ціпп (Frauke Zipp) з академії Leopoldina, яка консультує уряд із питань вакцинації, зазначила, що вважає поточну ситуацію "грубим провалом з боку відповідальних осіб". На її думку, уряд у Берліні міг би ще улітку домовитися про закупівлю більшої кількості доз вакцини від виробника BioNTech. Водночас сам виробник минулого тижня повідомив, що зараз тривають переговори про постачання додаткової кількості доз вакцини для потреб країн Європи.

Критика на адресу урядовців лунає і від політиків, однак міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) її відкидає і запевняє, що початок кампанії вакцинації "іде за планом". До кінця 2020 року німецькі федеральні землі отримали 1,3 мільйона доз вакцин, а до кінця січня ця цифра зросте до 4 мільйонів. За словами Шпана, саме така кількість і планувалася від самого початку. Міністр визнав, однак, що для початку цього може бути замало, тож не обійтися без визначення більш вузьких пріоритетів щодо того, хто першим отримуватиме щеплення.

Повільний старт у Франції

Критика щодо кризового менеджменту уряду лунає не лише в Німеччині, але й у сусідніх країнах. За нерозторопність критикують і уряд Франції. Речник французького уряду Габріель Атталь навіть звернувся до французів зі сторінок газети Le Parisien і запевнив, що темпи вакцинації невдовзі прискоряться.

Початок вакцинації у Франції, 27 грудня 2020

Минулого тижня у Франції першими прищепилися вакциною медичні працівники віком від 50 років і старше. Однак точних даних щодо загальної кількості вакцинованих ще немає. У французькому уряді обіцяють невдовзі оприлюднити цю статистику. Згідно з повідомленнями французької преси, яка посилається на дані вебсайту CovidTracker, від початку кампанії щеплення отримали досі лише 430 осіб, і це попри те, що Франція прийняла на себе один із найважчих ударів від пандемії коронавірусу у західній Європі. У країні із населенням 67 мільйонів офіційна кількість інфікованих вірусом SARS-CoV-2 перевищує 2,6 мільйона, а померлих уже майже 65 тисяч.

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Проблеми і в Італії

Не все гаразд з початком вакцинації і в Італії - країні, яка торік стала першим найбільшим осередком пандемії у Європі. За даними газети La Repubblica, Італія відчуває серйозний дефіцит медичного персоналу, необхідного для проведення кампанії з вакцинації. Офіційно країна зі 60-мільйонним населенням наразі отримала 470 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer німецько-американського виробництва. Першими її мали б отримати медичні співробітники, однак станом на ранок неділі, 3 січня, було використано лише 80 тисяч доз.

Заступник міністра охорони здоров'я Італії П'єрпаоло Сілері визнав, що темпи вакцинації в Італії є повільнішими, ніж у Німеччині. Водночас він сподівається, що вже до середини першого робочого тижня нового року перший етап вакцинації буде завершено за планом. В Італії з початку пандемії зафіксовано близько 2,1 мільйона випадків заражень коронавірусом.

Президент Швейцарії визнав помилки

Помилки у кризовому менеджменті вакцинації у Швейцарії визнав президент конфедерації Гай Пармелін. "Ми недооцінювали ситуацію у період між липнем та вереснем", - цитує його швейцарська газета SonntagsBlick. Пармелін додав, що й у грудні координація дій між кантонами була далекою від ідеальної і "не завжди простою".

В одному з женевських ресторанів

Причиною розбіжностей у швейцарському Бундесраті стали різні погляди франкомовних та німецькомовних кантонів на посилення протиепідеміологічних заходів. Зрештою, досягнуті компроміси президент Швейцарії вважає "балансом між здоров'ям, економікою та людською психікою. Хоча не все тут чорне або біле", - підсумував Пармелін.

На початку пандемії статистика нових заражень у Швейцарії була відносно стерпною та восени цифри різко поповзли вгору. У країні із населенням 8,6 мільйона щодня реєструють близько 4 тисяч нових заражень, а вакцинація почалася "на низькому старті", кажуть критики.

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Очікувані нові обмеження у Великобританії

Великобританія теж серед країн з високим рівнем нових заражень. До того ж, зараз там лютує нова мутація коронавірусу, яка за наявними даними є навіть більш заразною. Саме тому прем'єр Великобританії Борис Джонсон налаштовує громадян на неминучість посилення протиепідемілогічних заходів. Про це він заявив в ефірі BBC. Серед таких заходів може бути, зокрема, закриття шкіл, як це уже сталося під час так званої "першої хвилі" навесні.

Минулої суботи в королівстві зареєстрували 57725 нових випадків зараження - найбільша цифра із початку пандемії. Уряд робить ставку на швидку вакцинацію. Досі у Великобританії було вакциновано вже близько мільйона осіб вакциною від BioNTech/Pfizer. У понеділок, 4 січня, там стартувало й щеплення вакциною, розробленою в університеті Оксфорда спільно з концерном AstraZeneca. Зараз на склади надійшло 530 тисяч доз цього препарату. Загалом AstraZeneca отримала замовлення на 100 мільйонів доз цієї вакцини.