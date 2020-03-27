COVID-19: Європол застерігає від аферистів на тлі пандемії коронавірусу

Багато фірм і підприємців втрачають через наслідки пандемії нового коронавірусу SARS-CoV-2 свої замовлення та виручку. Але щонайменше одна сфера зараз на підйомі - аферисти використовують страх населення перед хворобою COVID-19 для своїх оборудок, попереджає європейська поліцейська служба Європол. Розташована у Гаазі, служба Європол координує правоохоронні відомства різних країн ЄС та відповідає за розслідування транскордонних злочинів.

За словами директорки Європолу Катрін де Болль, зловмисники створюють нові шахрайські схеми з дивовижною швидкістю: "Поки багато людей борються з кризою та допомагають жертвам, є злочинці, які використовують цю кризу. Ми не можемо із цим миритися. Темні оборудки під час кризи у сфері охорони здоров'я є особливо небезпечними та можуть загрожувати життю людей", - заявила вона днями.

Директорка Європолу Катрін Де Болль застерігає від шахраїв під час пандемії коронавірусу

Підроблені медикаменти

Європол застерігає від підроблених ліків, які пропонуються для продажу в інтернеті. Там повідомляють про масштабну операцію за участі інших поліцейських служб у 90 країнах світу. За даними Європолу, завдяки операції під назвою "Пандея", вдалося ідентифікувати понад дві тисячі інтернет-сайтів, на яких продавалися пігулки, спреї та мазі проти коронавірусу, які не жодним чином не діють проти COVID-19. Під час поліцейської операції правоохоронці конфіскували близько чотирьох мільйонів одиниць подібних медикаментів. Серед них, зокрема, антивірусні ліки чи підробки препаратів проти малярії, які не мають жодних дозволів на використання.

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Також в обігу, за даними Європолу, підроблені респіратори та захисні маски, які або взагалі не захищають від вірусу, або продаються за дуже завищеними цінами. На початку березня з обігу було вилучено 34 тисячі хірургічних масок з бавовняної марлі, зазначається у повідомленні Європолу.

Але жертвами шахраїв стають не лише занепокоєні приватні споживачі, але й державні органи. У Бельгії влада замовила в Туреччині медичні маски на суму у п'ять мільйонів євро, але так ніколи їх і не отримала, повідомляє бельгійська газета Le Soir. Іспанське видання El Pais із посиланням на анонімні джерела пише, що місто Мадрид придбало 640 тисяч підробних тестів на коронавірус - вони показували занадто багато негативних результатів. Тестові системи, за даними газети, продав китайський постачальник.

Медичні маски - одна з найпопулярніших нажив для шахраїв під час пандемії коронавірусу

Єврокомісія закликає до обережності

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) ще минулого тижня у своєму відеозверненні до громадян ЄС застерегла від аферистів, які використовують коронавірусну кризу для своїх оборудок. Кожен має впевнитися у серйозності постачальника, перед тим як купити потрібні ліки, закликала фон дер Ляєн.

Якщо ж йдеться про пропозиції придбати вакцину, то це, в будь-якому разі, обман, додала вона. Коли вакцину буде розроблено та дозволено для використання, "Ви дізнаєтеся про це з джерел, що заслуговують на довіру", заявила фон дер Ляєн. Зокрема, про це обов'язково одразу повідомлять уряди та громадські організації, додала глава Єврокомісії.

Інспектори-перевертні

Європол також попереджає про зростання кількості випадків крадіжок і пограбувань. Через карантинні заходи багато підприємств та медичних установ залишаються безлюдними чи погано охороняються. До того ж, частішають спроби грабіжників та аферистів удертися до приватних квартир. Злочинці вдають із себе представників державних відомств чи санітарів, які начебто проводять тести на коронавірус чи перевіряють присутність мешканців вдома. При цьому жертв обману відволікають та грабують, додають у Європолі.

Підроблені медикаменти поліцейські служби шукали одночасно в 90 країнах світу

Проблеми із шахрайством на тлі пандемії коронавірусу існують не лише в ЄС. Фірма у Лос-Анджелесі (США), яка автоматично реєструє нові веб-сайти, вирішила більше не допускати назви веб-сторінок із використанням слів "corona" чи "covid". А суддя у Техасі на прохання американського міністерства юстиції постановив закрити один із сайтів, на якому за 4,95 долара продавалися ампули вакцини, які буцімто були розповсюджені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Власники сайту хотіли в такий спосіб отримати доступ до кредитних карток довірливих клієнтів, виставляючи їм рахунки за доставку свого "товару".