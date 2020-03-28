 Сирія і коронавірус: коли ворог невидимий | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 28.03.2020

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Світ

Сирія і коронавірус: коли ворог невидимий

Епідемія COVID-19 у виснаженій війною Сирії була б катастрофою. Троє людей з Ідлібу, де досі точаться бої, розповіли DW, як вони живуть із цією загрозою.

Коронавірус у Сирії

Дезінфекційні заходи в одній з лікарень у Ідлібі

Ще 23 березня міністр охорони здоров'я Сирії повідомив журналістам державних сирійських ЗМІ про перший підтверджений випадок коронавірусу в цій близькосхідній країні. Відтоді жодних актуалізованих даних щодо темпів поширення цієї хвороби від офіційних джерел не надходило. Тим часом Університет Джонса Гопкінса (США) нарахував уже п'ять випадків зараження коронавірусом у Сирії.

Впродовж кількох тижнів поспіль Deutsche Welle підтримує тісний контакт з трьома людьми з сирійської провінції Ідліб. Всі вони розповідають про свої страхи щодо того, що ця провінція, частина якої перебуває під контролем сирійських повстанців, може перетворитися на осередок епідемії коронавірусу, що залишиться непомітним світовою спільнотою.

Мона

"Головна біда тих, хто проживає у Ідлібі, - війна, а не вірус", - визнає молода жінка Мона. За її словами, війну вже дев'ять років поспіль можна побачити й відчути. А про коронавірус таке не скажеш. Принаймні поки що. На календарі 16 березня.

Місто Ідліб у Сирії

Мона проживає в місті Ідліб і щодня повідомляє DW про пережите

Моні 24 роки й вона разом зі своїм чоловіком проживає в місті Ідліб - останнє велике місто Сирії, що залишилося під контролем повстанців. Мона працює на шведську гуманітарну організацію Start Point, що насамперед опікується захистом прав жінок у Сирії. До роботи їй треба добиратися десь близько години автомобілем.

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Від початку лютого ми спілкуємося з нею. За допомогою мобільної служби повідомлень Whatsapp Мона докладно описує свій кожний прожитий день. Пережите під час війни вона описує текстовими повідомленнями, або надсилає нам аудіо- й відеоповідомлення.

А тепер до всього додалася ще й проблема коронавірусу. Однак всі її родичі, близькі та знайомі, з якими вона спілкується, "переконані, що від вірусу гірше, ніж те, що вони вже пережили, не буде".

Сама Мона активно стежить за ситуацією з поширенням коронавірусу світом. Її лякає постійне зростання випадків зараження цим інфекційним захворюванням. "Якщо коронавірус стане поширюватися в Ідлібі, то це - кінець. У нас уже й так лікарень фактично не залишилося. Все розбомблено", - нарікає жінка.

Ці слова Мони підтверджують і оприлюднені 23 березня дані гуманітарної організації Міжнародний комітет порятунку (МКП), згідно з якими лише торік у Ідлібі зафіксовано "85 обстрілів медичних закладів".

Зруйнована лікарня в провінції Ідліб

Цю лікарню в провінції Ідліб розбомбили під час авіаудару в травні 2019 року

Щодо тих лікарень та клінік, котрі вціліли під обстрілами, то вони навряд чи можуть впоратися з наявними натепер потребами населення в медичному обслуговуванні. Тож у МКП небезпідставно застерігають, що ця сирійська провінція може перетворитися на один з найбільших осередків коронавірусної інфекції у світі.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) теж збирають дані про обстріли медичних закладів. Згідно з даними ВООЗ, за період з 2016 по 2019 роки в Сирії було скоєно 494 напади на заклади охорони здоров'я. Загалом 337 таких атак, тобто близько 70 відсотків, вчинені в північно-західній частині країни, до якої належить і провінція Ідліб.

Самех Каддоур

Попри такі гнітючі реалії сирійські лікарі намагаються зробити неможливе - врятувати людські життя під час війни. Серед них - Самех Каддоур і його колеги з клініки в розташованому на півночі Ідлібу місті Акрабат. За життя пацієнтів тутешнім лікарям доводиться боротися без ультрасучасного медичного обладнання. А ще катастрофічно бракує медичного персоналу. "Ми й раніше мали проблеми й нестачі щодо медичного забезпечення. Тож можна лише уявити, що буде в разі епідемії коронавірусу", - визнав 20 березня Каддоур.

Коронавірус у Сирії

Самех Каддоур побоюється найгіршого щодо коронавірусу

За його словами, захисні маски ще є, а ось гумових рукавичок немає. Щодо наборів для експрес-тестів, то вони є тільки в клініці, розташованій за 40 кілометрів на північ від міста Ідліб, практично на самому сирійсько-турецькому кордоні. У клініці, де працює Каддоур, налічується 80 ліжко-місць. Є два ліжко-місця для інтенсивної терапії та один апарат штучного дихання.

"Нам просто довелося б у разі екстреного випадку лікувати тільки тих пацієнтів, котрі мали б ще шанси на виживання. Може це лунає неетично, але …", - урвав своє текстове повідомлення Каддоур.

Каддоур анестезіолог. Водночас він обіймає посаду головного лікаря клініки в місті Акрабат. Головна спеціалізація клініки - ортопедія та пластична хірургія.

Чимало колег Каддоура, і не тільки ті, хто працює в його лікарні, на роботу до Сирії приїздять з Туреччини. "Щотижня вони на кілька днів приїздять до Сирії, а решту часу - разом зі своїми близькими в Туреччині. Коли кордон перекривають, тоді в нас гострий брак персоналу", - додає Каддоур.

Вже 21 березня Каддоур написав нам, що його лікарню закрили так само, як і інші медзаклади в Ідлібі. Лікарі мають приймати пацієнтів тільки в крайньому разі, коли необхідна невідкладна допомога.

22 березня керівник медичних служб провінції Ідліб Мунцер аль-Халіль оприлюднив відеоповідомлення на своїй сторінці в Facebook, де вказав на катастрофічну ситуацію, що склалася. За його даними, нині на одне ліжко-місце у лікарні чи клініці претендують 1,6 тисячі пацієнтів. "У наявності 201 ліжко-місце, але лише 95 апаратів штучного дихання для дорослих", - зазначив аль-Халіль. Однак всі вони фактично постійно у використанні. До початку війни провінція Ідліб налічувала близько 1,5 мільйона мешканців, а нині, за даними ООН, тут мешкає понад три мільйони людей.

24 березня Каддоур написав DW, що ВООЗ пообіцяла допомогти з експрес-тестами, захисними масками та гумовими рукавичками. А наступного дня він потішив приємною новиною про надходження з Туреччини перших комплектів експрес-тестів.

Мохамед

"Хоч ми й дихаємо, але, власне, ми мертві, - написав нам Мохамед у меседжері. - Цей табір для біженців убиває всі мрії".

Коронавірус у Сирії

Мохамед вживає необхідних профілатичних заходів

Мохамеду 25 років і він родом з невеличкого містечка на північному заході Сирії. З квітня 2019 року він разом зі своїми батьками й чотирма братами проживає в таборі для біженців поблизу сирійсько-турецького кордону. Їхній будинок розбомбили. За підрахунками Мухамеда, в цілому в таборі мешкає близько двох тисяч людей.

На відміну від більшості інших біженців, Мохамед та його рідні живуть не в наметі. Вони натомість самі спорудили собі тимчасовий будиночок. За даними сирійської гуманітарної організації Hurras, у таборі для біженців налічується тільки 10 таких цегляних будинків.

Мохамед повідомив, що він є одним із шести добровольців-помічників у таборі для біженців. Ця група добровольців збудувала школу для 80 дітей. Одне з надісланим ним відеоповідомлень відзнято в класі, переповненому хлопчиками й дівчатками. Він пишається тим, що може робити щось корисне.

Табори біженців у сирійській провінції Ідліб

Табори біженців у сирійській провінції Ідліб наче створенні для швидкого поширення коронавірусу

Мохамед так само чув про те, що нині в багатьох країнах людей непокоїть хвороба, яку називають коронавірусом. Але поки що цей факт на його житті жодним чином не позначився.

Утім, щодня Мохамед дедалі більше розчаровується. "Від усього мені боязко: боюся життя в таборі, боюся майбутнього", - написав він 10 березня. За тиждень він повідомив, що школу в таборі закрили. Згодом Мохамед написав, що води в таборі вистачає - її щодня туди доставляє вантажівками одна гуманітарна організація. Однак у переважній більшості таборів біженців у цьому регіоні води гостро бракує.

Вже 22 березня Мохамед надіслав повідомлення, що він зі своєю родиною не виходять з помешкання.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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