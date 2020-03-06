SOHR: перемир'я в провінції Ідліб порушується

Незважаючи на домовленість про припинення вогню, що діє з опівночі 6 березня, у сирійській провінції Ідліб тривають сутички між урядовими військами та їх противниками, є вбиті. Серед 15 загиблих - шестеро сирійських солдатів та їхніх союзників, повідомяє у п'ятницю, 6 березня, базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR). Водночас, за його даними, військова авіація Росії та Сирії припинила удари по провінції на північному заході країни. На більшій частині території Ідліб встановилося "напружене" затишшя, зазначили у SOHR.

Тим часом Євросоюз привітав досягнуту Росією та Туреччиною угоду про перемир'я і назвав її "доброю новиною" і сигналом "доброї волі". Дотримання режиму припинення вогню необхідно для надання жителям провінції Ідліб гуманітарної допомоги, наголосив верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель 6 березня в Загребі.

Як повідомлялось, напередодні президент РФ Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися про встановлення нового перемир'я в Ідлібі.