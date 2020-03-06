 SOHR: перемир′я в провінції Ідліб порушується | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2020

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Новини

SOHR: перемир'я в провінції Ідліб порушується

ЄС привітав домовленість між РФ і Туреччиною про перемир'я в Сирії. Однак в Ідлібі тривають бої між армією Асада і збройними угрупованнями, стверджує SOHR.

Військові дії в Ідлібі

Правозахисники стверджують, що угода про перемир'я в сирійській провінції Ідліб порушується учасниками конфлікту

Незважаючи на домовленість про припинення вогню, що діє з опівночі 6 березня, у сирійській провінції Ідліб тривають сутички між урядовими військами та їх противниками, є вбиті. Серед 15 загиблих - шестеро сирійських солдатів та їхніх союзників, повідомяє у п'ятницю, 6 березня, базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR). Водночас, за його даними, військова авіація Росії та Сирії припинила удари по провінції на північному заході країни. На більшій частині території Ідліб встановилося "напружене" затишшя, зазначили у SOHR.

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Згідно з досягнутими у Москві домовленостями, режим припинення вогню в Ідлібі має набути чинності з 6 березня. Утім, Анкара залишила за собою право відповідати силою на удари військ Асада. (05.03.2020)

Раніше ЄС привітав угоду між президентами РФ і Туреччини Володимиром Путіним та Реджепом Таїпом Ердоганом щодо припинення вогню в Ідлібі. Тепер ЄС шукає шлях для доставки в регіон гуманітарної допомоги. (06.03.2020)

Тим часом Євросоюз привітав досягнуту Росією та Туреччиною угоду про перемир'я і назвав її "доброю новиною" і сигналом "доброї волі". Дотримання режиму припинення вогню необхідно для надання жителям провінції Ідліб гуманітарної допомоги, наголосив верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель 6 березня в Загребі.

Як повідомлялось, напередодні президент РФ Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися про встановлення нового перемир'я в Ідлібі.

  • Загострення в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Загострення в Ідлібі

    У провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару 27 лютого загинули щонайменше 33 турецьких військових, що там дислокувались. Туреччина, котра підтримує у сирійському конфлікті повстанців, у відповідь атакувала позиції урядових військ Сирії, які підтримує Росія. 28 лютого НАТО проведе екстрену нараду щодо ситуаціїв Ідлібі.

  • Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії

    У Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку ввечері 27 лютого глава МЗС Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні в Ідлібі воєнних злочинів. Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарнях та школах.

  • Дим піднімається від авіаудару в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Безладні бомбардування

    Велика кількість російських і сирійських повітряних та артилерійських обстрілів по таборах переміщених осіб, лікарнях та школах "свідчать про те, що вони не можуть бути випадковими", заявив речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл. Цього року його відомство зафіксувало 299 загиблих серед цивільних осіб, більшість з яких загинули саме внаслідок дій уряду Сирії та його союзників.

  • Сирійська дитина в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Сирійські родини масово тікають з Ідлібу

    Башар Асад наполягає, що його війська борються з терористами. Однак, за словами координатора ООН з гуманітарних та надзвичайних питань Марка Лоукока, насильство, що вчиняється, спричиняє масові переселення цивільних, що можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Обличчям цих страждань стають діти.

  • Сирійські родини на вантажівці прямують в більш безпечні зони (11 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Найбільша масова втеча з часів Другої світової війни

    За даними ООН, тільки від початку грудня 2019 року через ескалацію бойових дій домівки в Ідлібі залишили майже 900 тисяч людей. 80 відсотків з них - жінки і діти. 300 тисяч цивільних втекли з охопленого насильством регіону від початку лютого. Це є найбільшою масовою втечею мирного населення з часів Другої світової війни.

  • Табір біженців у Сирії (13 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Смертельна температура

    За температури, яка досягає -7 градусів за Цельсієм у засніжених таборах для переміщених осіб поблизу кордонів Туреччини, уже загинули семеро дітей. Міжнародна організація "Врятуйте дітей" заявляє, що люди спалюють все підряд, щоб зігрітися. В організації попередили, що кількість загиблих може зрости.

  • Біженці в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Дорога в нікуди

    25 лютого внаслідок авіаударів урядових військ по провінції Іліб загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких 8 дітей. Війська Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. У ці дні сирійські війська захопили 18 сіл та міст поблизу Кафранбеля. Люди вимушені тікати.

  • Чоловік сидить зі своїми дітьми перед піччю в імпровізованому таборі в Ідлібі, Сирія

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    В пошуках безпеки

    В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.

  • Сирійські сімї у таборі в місті Турманіні поблизу турецького кордону (14 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Немає виходу

    Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.

    Автор: Олександр Куницький


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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

В ООН заявляють, що масові переселення цивільних з Ідлібу можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Останні події у фоторепортажі DW. (28.02.2020)  

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