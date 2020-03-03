Перша ніч перемир'я в Ідлібі: "відносне" затишшя

У сирійському Ідлібі у ніч на п'ятницю, 6 березня, почав діяти режим припинення вогню, угода про який була досягнута в Москві президентами РФ і Туреччини Володимиром Путіним і Реджепом Таїпом Ердоганом. Як повідомляє базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), у цій провінції на північному заході Сирії встановилося "відносне" затишшя.
Тим часом на тлі припинення вильотів літаків військово-повітряних сил Сирії та РФ сирійські урядові війська продовжують вести артилерійський вогонь по позиціях противників президента Башара Асада в окремих районах провінцій Алеппо і Хама, що межують з Ідлібом, вказали в SOHR.
Удари турецьких безпілотників
За даними турецького агентства Anadolu, безпілотні літальні апарати Туреччини 5 березня, близько 16.00 за місцевим часом, завдали ударів по позиціях сирійської армії, внаслідок чого загинули два десятки військових.
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У міністерстві оборони Туреччини уточнили, що внаслідок атаки безпілотників знищені дві артилерійські установки і дві реактивні системи залпового вогню противника.
Обстріл сирійської армії до переговорів у Кремлі
Раніше в оборонному відомстві зазначили, що при обстрілі з боку сирійських урядових сил в Ідлібі загинули двоє турецьких військовослужбовців, ще троє дістали поранень. Інцидент мав місце до початку переговорів президентів Росії та Туреччини в Москві.
Путін та Ердоган ввечері 5 березня після шестигодинних переговорів погодили текст угоди про припинення вогню в сирійському Ідлібі. Після перемовин Ердоган однак наголосив, що Туреччина залишає за собою право на дії у відповідь у разі нападу з боку сирійських урядових сил. Він пообіцяв, що з цього питання Анкара перебуватиме в контакті з Москвою.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Загострення в Ідлібі
У провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару 27 лютого загинули щонайменше 33 турецьких військових, що там дислокувались. Туреччина, котра підтримує у сирійському конфлікті повстанців, у відповідь атакувала позиції урядових військ Сирії, які підтримує Росія. 28 лютого НАТО проведе екстрену нараду щодо ситуаціїв Ідлібі.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії
У Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку ввечері 27 лютого глава МЗС Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні в Ідлібі воєнних злочинів. Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарнях та школах.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Безладні бомбардування
Велика кількість російських і сирійських повітряних та артилерійських обстрілів по таборах переміщених осіб, лікарнях та школах "свідчать про те, що вони не можуть бути випадковими", заявив речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл. Цього року його відомство зафіксувало 299 загиблих серед цивільних осіб, більшість з яких загинули саме внаслідок дій уряду Сирії та його союзників.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Сирійські родини масово тікають з Ідлібу
Башар Асад наполягає, що його війська борються з терористами. Однак, за словами координатора ООН з гуманітарних та надзвичайних питань Марка Лоукока, насильство, що вчиняється, спричиняє масові переселення цивільних, що можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Обличчям цих страждань стають діти.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Найбільша масова втеча з часів Другої світової війни
За даними ООН, тільки від початку грудня 2019 року через ескалацію бойових дій домівки в Ідлібі залишили майже 900 тисяч людей. 80 відсотків з них - жінки і діти. 300 тисяч цивільних втекли з охопленого насильством регіону від початку лютого. Це є найбільшою масовою втечею мирного населення з часів Другої світової війни.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Смертельна температура
За температури, яка досягає -7 градусів за Цельсієм у засніжених таборах для переміщених осіб поблизу кордонів Туреччини, уже загинули семеро дітей. Міжнародна організація "Врятуйте дітей" заявляє, що люди спалюють все підряд, щоб зігрітися. В організації попередили, що кількість загиблих може зрости.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Дорога в нікуди
25 лютого внаслідок авіаударів урядових військ по провінції Іліб загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких 8 дітей. Війська Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. У ці дні сирійські війська захопили 18 сіл та міст поблизу Кафранбеля. Люди вимушені тікати.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
В пошуках безпеки
В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Немає виходу
Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.
Автор: Олександр Куницький