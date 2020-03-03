Перша ніч перемир'я в Ідлібі: "відносне" затишшя

У сирійському Ідлібі у ніч на п'ятницю, 6 березня, почав діяти режим припинення вогню, угода про який була досягнута в Москві президентами РФ і Туреччини Володимиром Путіним і Реджепом Таїпом Ердоганом. Як повідомляє базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), у цій провінції на північному заході Сирії встановилося "відносне" затишшя.

Тим часом на тлі припинення вильотів літаків військово-повітряних сил Сирії та РФ сирійські урядові війська продовжують вести артилерійський вогонь по позиціях противників президента Башара Асада в окремих районах провінцій Алеппо і Хама, що межують з Ідлібом, вказали в SOHR.

Удари турецьких безпілотників

За даними турецького агентства Anadolu, безпілотні літальні апарати Туреччини 5 березня, близько 16.00 за місцевим часом, завдали ударів по позиціях сирійської армії, внаслідок чого загинули два десятки військових.

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У міністерстві оборони Туреччини уточнили, що внаслідок атаки безпілотників знищені дві артилерійські установки і дві реактивні системи залпового вогню противника.

Обстріл сирійської армії до переговорів у Кремлі

Раніше в оборонному відомстві зазначили, що при обстрілі з боку сирійських урядових сил в Ідлібі загинули двоє турецьких військовослужбовців, ще троє дістали поранень. Інцидент мав місце до початку переговорів президентів Росії та Туреччини в Москві.

Путін та Ердоган ввечері 5 березня після шестигодинних переговорів погодили текст угоди про припинення вогню в сирійському Ідлібі. Після перемовин Ердоган однак наголосив, що Туреччина залишає за собою право на дії у відповідь у разі нападу з боку сирійських урядових сил. Він пообіцяв, що з цього питання Анкара перебуватиме в контакті з Москвою.