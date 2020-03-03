Турецькі військові збили в Ідлібі ще один сирійський літак

Міністерство оборони Туреччини повідомило про збиття в небі над сирійською провінцією Ідліб турецькими військовими сирійського навчально-бойового літака типу L-39. За даними турецьких військових, літак було збито в вівторок, 3 березня.

Згодом державне сирійське інформаційне агентство SANA підтвердило, що військово-повітряні сили Сирії втратили L-39 у небі над Ідлібом. За даними офіційного Дамаска, L-39 збили турецькі бойові літаки. Сирійський літак упав неподалік від міста Маарет ан-Нуман, що контролюється урядовими військами. Про долю екіпажу поки нічого невідомо.

У Дамаску наголосили, що збитий літак ВПС Сирії виконував бойові операції проти загонів "терористів", що контролюють цю частину Ідлібу, цитує агенція новин AP. "Терористами" уряд Башара Асада називає не тільки ісламістів, а й усіх, хто чинить збройний опір сирійським урядовим військам та їхнім союзникам. Водночас державні сирійські ЗМІ поширили кадри збитого турецького безпілотника.

Як повідомлялося, днями турецькі військові заявили про збиття двох сирійських бойових літаків Су-24. Нині в сирійській провінції Ідліб перебувають тисячі турецьких військових, які підтримують загони сирійської опозиції. Водночас у Ідлібі досить активні також ісламістські угруповання.

Наступ сил Асада триває

Тим часом у Ідлібі триває наступ сирійських силовиків та союзних до них загонів. За даними порталу "Аль-Масдак", на який посилається інформагенція "Інтерфакс", сирійські загони спецпризначення проводять наступальну операцію проти бойовиків у районі міста Афіс. Це місто розташоване на північ від стратегічно важливого населеного пункту Саракіб.

Повідомляється, що наступ ведеться за підтримки російської авіації, що завдає ударів з повітря по позиціях загонів супротивників Асада.