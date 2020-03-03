 Турецькі військові збили в Ідлібі ще один сирійський літак | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2020

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Новини

Турецькі військові збили в Ідлібі ще один сирійський літак

Під час операції у провінції Ідліб турецькі військові збили навчально-бойовий літак військово-повітряних сил Сирії. Доля екіпажу невідома. Тим часом наступ сирійських силовиків у Ідлібі триває.

Збройне протистояння в Ідлібі

Збройне протистояння в Ідлібі триває

Міністерство оборони Туреччини повідомило про збиття в небі над сирійською провінцією Ідліб турецькими військовими сирійського навчально-бойового літака типу L-39. За даними турецьких військових, літак було збито в вівторок, 3 березня.

Згодом державне сирійське інформаційне агентство SANA підтвердило, що військово-повітряні сили Сирії втратили L-39 у небі над Ідлібом. За даними офіційного Дамаска, L-39 збили турецькі бойові літаки. Сирійський літак упав неподалік від міста Маарет ан-Нуман, що контролюється урядовими військами. Про долю екіпажу поки нічого невідомо.

DW.COM

Турецька армія почала військову операцію проти сирійської армії у провінції Ідліб на півночі країни. Про це заявив турецький міністр оборони. (01.03.2020)

Турецька армія знищила багато військових об'єктів у Сирії, у тому числі з хімічною зброєю, заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Сирійський уряд стверджує, що ця заява вводить в оману. (29.02.2020)

Під час військової операції в Сирії турецька армія збила два літаки сирійських ВПС. Також був обстріляний військовий аеродром в Алеппо. (01.03.2020)

У Дамаску наголосили, що збитий літак ВПС Сирії виконував бойові операції проти загонів "терористів", що контролюють цю частину Ідлібу, цитує агенція новин AP. "Терористами" уряд Башара Асада називає не тільки ісламістів, а й усіх, хто чинить збройний опір сирійським урядовим військам та їхнім союзникам. Водночас державні сирійські ЗМІ поширили кадри збитого турецького безпілотника.

Як повідомлялося, днями турецькі військові заявили про збиття двох сирійських бойових літаків Су-24. Нині в сирійській провінції Ідліб перебувають тисячі турецьких військових, які підтримують загони сирійської опозиції. Водночас у Ідлібі досить активні також ісламістські угруповання.

Наступ сил Асада триває

Тим часом у Ідлібі триває наступ сирійських силовиків та союзних до них загонів. За даними порталу "Аль-Масдак", на який посилається інформагенція "Інтерфакс", сирійські загони спецпризначення проводять наступальну операцію проти бойовиків у районі міста Афіс. Це місто розташоване на північ від стратегічно важливого населеного пункту Саракіб.

Повідомляється, що наступ ведеться за підтримки російської авіації, що завдає ударів з повітря по позиціях загонів супротивників Асада.

  • Загострення в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Загострення в Ідлібі

    У провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару 27 лютого загинули щонайменше 33 турецьких військових, що там дислокувались. Туреччина, котра підтримує у сирійському конфлікті повстанців, у відповідь атакувала позиції урядових військ Сирії, які підтримує Росія. 28 лютого НАТО проведе екстрену нараду щодо ситуаціїв Ідлібі.

  • Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії

    У Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку ввечері 27 лютого глава МЗС Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні в Ідлібі воєнних злочинів. Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарнях та школах.

  • Дим піднімається від авіаудару в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Безладні бомбардування

    Велика кількість російських і сирійських повітряних та артилерійських обстрілів по таборах переміщених осіб, лікарнях та школах "свідчать про те, що вони не можуть бути випадковими", заявив речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл. Цього року його відомство зафіксувало 299 загиблих серед цивільних осіб, більшість з яких загинули саме внаслідок дій уряду Сирії та його союзників.

  • Сирійська дитина в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Сирійські родини масово тікають з Ідлібу

    Башар Асад наполягає, що його війська борються з терористами. Однак, за словами координатора ООН з гуманітарних та надзвичайних питань Марка Лоукока, насильство, що вчиняється, спричиняє масові переселення цивільних, що можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Обличчям цих страждань стають діти.

  • Сирійські родини на вантажівці прямують в більш безпечні зони (11 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Найбільша масова втеча з часів Другої світової війни

    За даними ООН, тільки від початку грудня 2019 року через ескалацію бойових дій домівки в Ідлібі залишили майже 900 тисяч людей. 80 відсотків з них - жінки і діти. 300 тисяч цивільних втекли з охопленого насильством регіону від початку лютого. Це є найбільшою масовою втечею мирного населення з часів Другої світової війни.

  • Табір біженців у Сирії (13 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Смертельна температура

    За температури, яка досягає -7 градусів за Цельсієм у засніжених таборах для переміщених осіб поблизу кордонів Туреччини, уже загинули семеро дітей. Міжнародна організація "Врятуйте дітей" заявляє, що люди спалюють все підряд, щоб зігрітися. В організації попередили, що кількість загиблих може зрости.

  • Біженці в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Дорога в нікуди

    25 лютого внаслідок авіаударів урядових військ по провінції Іліб загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких 8 дітей. Війська Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. У ці дні сирійські війська захопили 18 сіл та міст поблизу Кафранбеля. Люди вимушені тікати.

  • Чоловік сидить зі своїми дітьми перед піччю в імпровізованому таборі в Ідлібі, Сирія

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    В пошуках безпеки

    В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.

  • Сирійські сімї у таборі в місті Турманіні поблизу турецького кордону (14 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Немає виходу

    Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.

    Автор: Олександр Куницький


DW.COM

Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

В ООН заявляють, що масові переселення цивільних з Ідлібу можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Останні події у фоторепортажі DW. (28.02.2020)  

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