Необхідна гуманітарна допомога: ЄС вимагає доступу до населення в Ідлібі

ЄС вимагає надання доступу до цивільного населення у сирійській провінції Ідліб для передачі гуманітарної допомоги. Про це ідеться у заяві міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, оприлюдненій у п'ятницю, 6 березня. Рада ЄС з закордонних справ "наполегливо" закликає сторони конфлікту "уможливити доставку гуманітарної допомоги міжнародним співтовариством". Згідно з заявою, Єврокомісія виділить ще 60 мільйонів євро для забезпечення населення на північному заході Сирії, повідомляє AFP.

Як повідомлялося, верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики 6 березня привітав досягнуту між Росією і Туреччиною угоду про припинення вогню між сторонами конфлікту в сирійському Ідлібі. "Звичайно, я радий припиненню вогню. Це хороша новина, - сказав Боррель журналістам після прибуття на зустріч глав МЗС країн ЄС в Загребі. - Принаймні, це - жест доброї волі, подивимося, як це працюватиме".

За його словами, припинення вогню є необхідною умовою для доставки населенню Ідліба гуманітарної допомоги.

Боррель також вказав на необхідність "поліпшити відносини з Туреччиною і Росією". "Нам багато чого треба поліпшити і обговорити, і з цієї причини ми тут зібралися", - додав він.

Раніше повідомлялося, що 5 березня президент РФ Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками переговорів у Москві досягли угоди про припинення вогню між учасниками бойових дій в сирійському Ідлібі, яка набула чинності з 00:01 6 березня. До того ж лідери РФ і Туреччини погодили створення коридорів безпеки шириною шість кілометрів на північ і шість кілометрів на південь від стратегічної траси М4, за контроль над якою боролися війська Асада.