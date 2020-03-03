Нові авіаудари в Ідлібі: 15 загиблих, десятки поранених

Внаслідок авіаударів у ніч на четвер, 5 березня, в сирійський провінції Ідліб загинули 15 осіб, серед яких дитина, майже два десятки поранені. Авіаудари завдані біля містечка Маарaт Місрін, повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.

Внаслідок нападу зруйнована птахофабрика, де розміщувались сирійські переселенці. За даними правозахисників, кількість жертв, ймовірно, збільшиться, оскільки багато поранених перебувають у критичному стані.

У центрі моніторингу, спираючись на дані про літаки та вид використаних боєприпасів, стверджують, що удари нанесла саме російська авіація.

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Загострення в Сирії

Нагадаємо, активний наступ сирійських урядових сил в Ідлібі за підтримки російської авіації триває з грудня 2019 року. Через ескалацію бойових дій, за даними ООН, майже 900 тисяч людей залишили Ідліб від початку цієї операції.

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На тлі загострення ситуації в Ідлібі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про відкриття європейського кордону для біженців. Нині в Туреччині перебувають близько 3,5 мільйона біженців, з яких більшість - переважно вихідці з сусідніх Сирії та Іраку, а також низки інших близькосхідних та північноафриканських країн.

Ідліб - сирійський регіон, окремі території якого все ще контролюються сирійською опозицією та ісламістами. У конфлікті, що триває у Сирії з 2011 року, Туреччина підтримує сирійську опозицію. На боці Башара Асада та його урядових військ перебувають, зокрема, РФ та Іран.

5 березня тема загострення в Ідлібі має стати предметом переговорів російського президента Володимира Путіна з Ердоганом, який відвідає Москву.