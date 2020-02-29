 Загострення в Сирії: зустріч Путіна та Ердогана відбудеться 5 березня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2020

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Новини

Загострення в Сирії: зустріч Путіна та Ердогана відбудеться 5 березня

Президенти РФ Володимир Путін та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінуться в Москві та обговорять ситуацію в Сирії.

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Путін й Ердоган зустрінуться 5 березня у Москві

5 березня президент РФ Володимир Путін зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який відвідає Росію з робочим візитом. Про це у вівторок, 3 березня, повідомляється на сайті Кремля.

Лідери двох країн обговорять проблематику сирійського врегулювання з урахуванням нинішнього загострення ситуації в провінції Ідліб, йдеться в повідомленні.

Загострення в Сирії

27 лютого внаслідок повітряного удару в Ідлібі загинули 33 турецьких військовослужбовців, ще понад 30 дістали поранень. Відповідальність за авіаудар Анкара поклала на Дамаск, тож у ніч на 28 лютого турецькі війська у відповідь завдали ударів із землі й повітря по позиціях сирійських урядових сил. Активну підтримку у наступі сил президента Сирії Башара Асада на Ідліб надає Росія, наголошують в Анкарі.

Крім того, від початку березня Туреччина збила над провінцією Ідліб три сирійські військові літаки. 

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Ідліб - єдиний сирійський регіон, в якому ще залишаються сили сирійської опозиції та ісламістів. У конфлікті, що триває у Сирії з 2011 року, Туреччина підтримує сирійську опозицію. На боці Башара Асада та його урядових військ перебувають, зокрема, РФ та Іран. 

Нагадаємо, активний наступ сирійських урядових сил в Ідлібі за підтримки російської авіації триває з грудня 2019 року. Через ескалацію бойових дій, за даними ООН, майже 900 тисяч людей залишили Ідліб від початку цієї операції. 

На тлі загострення ситуації в Ідлібі Ердоган оголосив про відкриття європейського кордону для біженців. Нині в Туреччині перебувають близько 3,5 мільйона біженців, з яких більшість - переважно вихідці з сусідніх Сирії та Іраку, а також низки інших близькосхідних та північноафриканських країн. 

  • Загострення в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Загострення в Ідлібі

    У провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару 27 лютого загинули щонайменше 33 турецьких військових, що там дислокувались. Туреччина, котра підтримує у сирійському конфлікті повстанців, у відповідь атакувала позиції урядових військ Сирії, які підтримує Росія. 28 лютого НАТО проведе екстрену нараду щодо ситуаціїв Ідлібі.

  • Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії

    У Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку ввечері 27 лютого глава МЗС Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні в Ідлібі воєнних злочинів. Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарнях та школах.

  • Дим піднімається від авіаудару в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Безладні бомбардування

    Велика кількість російських і сирійських повітряних та артилерійських обстрілів по таборах переміщених осіб, лікарнях та школах "свідчать про те, що вони не можуть бути випадковими", заявив речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл. Цього року його відомство зафіксувало 299 загиблих серед цивільних осіб, більшість з яких загинули саме внаслідок дій уряду Сирії та його союзників.

  • Сирійська дитина в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Сирійські родини масово тікають з Ідлібу

    Башар Асад наполягає, що його війська борються з терористами. Однак, за словами координатора ООН з гуманітарних та надзвичайних питань Марка Лоукока, насильство, що вчиняється, спричиняє масові переселення цивільних, що можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Обличчям цих страждань стають діти.

  • Сирійські родини на вантажівці прямують в більш безпечні зони (11 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Найбільша масова втеча з часів Другої світової війни

    За даними ООН, тільки від початку грудня 2019 року через ескалацію бойових дій домівки в Ідлібі залишили майже 900 тисяч людей. 80 відсотків з них - жінки і діти. 300 тисяч цивільних втекли з охопленого насильством регіону від початку лютого. Це є найбільшою масовою втечею мирного населення з часів Другої світової війни.

  • Табір біженців у Сирії (13 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Смертельна температура

    За температури, яка досягає -7 градусів за Цельсієм у засніжених таборах для переміщених осіб поблизу кордонів Туреччини, уже загинули семеро дітей. Міжнародна організація "Врятуйте дітей" заявляє, що люди спалюють все підряд, щоб зігрітися. В організації попередили, що кількість загиблих може зрости.

  • Біженці в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Дорога в нікуди

    25 лютого внаслідок авіаударів урядових військ по провінції Іліб загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких 8 дітей. Війська Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. У ці дні сирійські війська захопили 18 сіл та міст поблизу Кафранбеля. Люди вимушені тікати.

  • Чоловік сидить зі своїми дітьми перед піччю в імпровізованому таборі в Ідлібі, Сирія

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    В пошуках безпеки

    В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.

  • Сирійські сімї у таборі в місті Турманіні поблизу турецького кордону (14 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Немає виходу

    Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.

    Автор: Олександр Куницький


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