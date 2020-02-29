Загострення в Сирії: зустріч Путіна та Ердогана відбудеться 5 березня

5 березня президент РФ Володимир Путін зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який відвідає Росію з робочим візитом. Про це у вівторок, 3 березня, повідомляється на сайті Кремля.

Лідери двох країн обговорять проблематику сирійського врегулювання з урахуванням нинішнього загострення ситуації в провінції Ідліб, йдеться в повідомленні.

Загострення в Сирії

27 лютого внаслідок повітряного удару в Ідлібі загинули 33 турецьких військовослужбовців, ще понад 30 дістали поранень. Відповідальність за авіаудар Анкара поклала на Дамаск, тож у ніч на 28 лютого турецькі війська у відповідь завдали ударів із землі й повітря по позиціях сирійських урядових сил. Активну підтримку у наступі сил президента Сирії Башара Асада на Ідліб надає Росія, наголошують в Анкарі.

Крім того, від початку березня Туреччина збила над провінцією Ідліб три сирійські військові літаки.

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Ідліб - єдиний сирійський регіон, в якому ще залишаються сили сирійської опозиції та ісламістів. У конфлікті, що триває у Сирії з 2011 року, Туреччина підтримує сирійську опозицію. На боці Башара Асада та його урядових військ перебувають, зокрема, РФ та Іран.

Нагадаємо, активний наступ сирійських урядових сил в Ідлібі за підтримки російської авіації триває з грудня 2019 року. Через ескалацію бойових дій, за даними ООН, майже 900 тисяч людей залишили Ідліб від початку цієї операції.

На тлі загострення ситуації в Ідлібі Ердоган оголосив про відкриття європейського кордону для біженців. Нині в Туреччині перебувають близько 3,5 мільйона біженців, з яких більшість - переважно вихідці з сусідніх Сирії та Іраку, а також низки інших близькосхідних та північноафриканських країн.