Берлін звинуватив Дамаск та Москву у воєнних злочинах у Сирії

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні воєнних злочинів у сирійській провінції Ідліб. Про це він заявив у четвер, 27 лютого, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку.

Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони здійснюють удари по цивільній інфраструктурі, включаючи лікарні та школи, наголосив він. "Навмисні напади на цивільне населення є воєнним злочином", - сказав Маас.

Він додав, що винні в цих злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. "Заходи з боротьби з тероризмом не звільняють нікого від дотримання норм міжнародного гуманітарного права", - наголосив міністр.

Маас також закликав Раду Безпеки ООН забезпечити повний доступ гуманітарної допомоги до Сирії та заявив про необхідність гуманітарного перемир'я. Німеччина та Франція готові обговорити це питання з Росією та Туреччиною. Зустріч лідерів цих країн щодо цього питання запланована на 5 березня, однак поки точно не відомо, чи відбудеться вона.

Нагадаємо, з грудня 2019 року війська сирійського президента Башара Асада, якого підтримують Росія та Іран, проводять наступальну операцію в сирійській провінції Ідліб. Це - єдина територія Сирії, що залишалася під контролем ісламістів та збройних загонів сирійської опозиції. Натомість сили повстанців підтримує Туреччина, яка раніше неодноразово застерігала Дамаск від подальшого наступу в Ідлібі.

За даними ООН, від початку грудня 2019 року через загострення протистояння в цьому регіоні майже 900 тисяч людей залишили свої домівки в охоплених боями районах Ідлібу.