 Берлін звинуватив Дамаск та Москву у воєнних злочинах у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Берлін звинуватив Дамаск та Москву у воєнних злочинах у Сирії

Замість того, щоб захищати мирне населення, військові сирійського уряду та Росії завдають удари по лікарнях та школах в Ідлібі, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Гайко Маас розкритикував дії сирійського уряду та Москви в Ідлібі

Гайко Маас розкритикував дії сирійського уряду та Москви в Ідлібі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні воєнних злочинів у сирійській провінції Ідліб. Про це він заявив у четвер, 27 лютого, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку.

Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони здійснюють удари по цивільній інфраструктурі, включаючи лікарні та школи, наголосив він. "Навмисні напади на цивільне населення є воєнним злочином", - сказав Маас.

Він додав, що винні в цих злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. "Заходи з боротьби з тероризмом не звільняють нікого від дотримання норм міжнародного гуманітарного права", - наголосив міністр.

DW.COM

Маас також закликав Раду Безпеки ООН забезпечити повний доступ гуманітарної допомоги до Сирії та заявив про необхідність гуманітарного перемир'я. Німеччина та Франція готові обговорити це питання з Росією та Туреччиною. Зустріч лідерів цих країн щодо цього питання запланована на 5 березня, однак поки точно не відомо, чи відбудеться вона.

Нагадаємо, з грудня 2019 року війська сирійського президента Башара Асада, якого підтримують Росія та Іран, проводять наступальну операцію в сирійській провінції Ідліб. Це - єдина територія Сирії, що залишалася під контролем ісламістів та збройних загонів сирійської опозиції. Натомість сили повстанців підтримує Туреччина, яка раніше неодноразово застерігала Дамаск від подальшого наступу в Ідлібі.

За даними ООН, від початку грудня 2019 року через загострення протистояння в цьому регіоні майже 900 тисяч людей залишили свої домівки в охоплених боями районах Ідлібу.

Дивитись відео 02:18

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)

Також за темою

Libyen Krieg | Luftangriffe auf Idlib | Mann trägt Baby

Війська Асада захопили десятки населених пунктів в Ідлібі 25.02.2020

Щонайменше 19 людей загинули внаслідок атак військ Башара Асада на півночі Сирії, заявили спостерігачі. Крім того, урядові сили відновили контроль над важливим для повстанців містом Кафранбель.

Syrien Winter in Idlib

ООН: З початку року в Сирії загинуло майже 300 цивільних 18.02.2020

Майже 93 відсотка смертей цивільних у Сирії за цей час спричинили дії сирійських урядових військ та союзних до Башара Асада російських військових, наголошують в УВКПЛ ООН.

Syrien | Türkischer Militärkonvoi passiert Grenze

Загострення у Сирії: війська Асада вбили п'ятьох турецьких солдатів 10.02.2020

В сирійській провінції Ідліб підконтрольні Асаду війська вбили п'ятьох турецьких солдатів та поранили ще стільки ж. За останню добу там загинуло 29 цивільних.

Реклама

Докладно

Конституційний суд Німеччини сняв жорстку заборону на евтаназію в країні

Німеччина дозволяє евтаназію: що це означає

Конституційний суд ФРН ухвалив, що заборона евтаназії суперечить Конституції. Багато смертельно хворих чекали на це.  

Deutschland Mobilfunkausbau l Huawei 5G (Getty Images/AFP/P. de Melo Moreira)

Huawei вироблятиме обладнання для 5G у Франції

Huawei запустить у Франції свій перший в Європі завод з виробництва радіоустаткування для мереж 5G.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  