Сирійські повстанці з допомогою Туреччини відбили важливе місто в Ідлібі

Підтримувані Туреччиною сирійські повстанці повернули під свій контроль стратегічно важливе місто Саракіб у провінції Ідліб. Про це в четвер, 27 лютого, повідомили в розташованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, а також представники опозиційної Сирійської національної армії, інформує dpa. Урядові війська захопили місто на початку лютого.

За даними центру моніторингу, відбити Саракіб повстанцям допомогла артилерійська підтримка турецьких військ. Сирійські повстанці також отримали контроль над двома стратегічними швидкісними трасами, у тому числі магістраллю, що з'єднує столицю країни Дамаск із містом Алеппо. Урядові війська Сирії за підтримки російської авіації намагаються знову захопити місто, зазначає моніторинговий центр.

Нагадаємо, що захоплення Саракіба дозволило сирійській владі вперше із 2012 року відновити рух автомагістраллю між Дамаском та Алеппо. Із грудня 2019 року війська сирійського президента Башара Асада, якого підтримують Росія та Іран, проводять наступальну операцію у сирійській провінції Ідліб. Це - єдина територія Сирії, що залишалася під контролем ісламістів та збройних загонів сирійської опозиції.

За даними ООН, від початку грудня 2019 року через загострення протистояння в цьому регіоні майже 900 тисяч людей залишили свої домівки в охоплених боями районах Ідлібу.