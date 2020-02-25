 Сирійські повстанці з допомогою Туреччини відбили важливе місто в Ідлібі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Сирійські повстанці з допомогою Туреччини відбили важливе місто в Ідлібі

Сирійські повстанці за підтримки турецьких військових відбили в урядових сил стратегічно важливе місто Саракіб у провінції Ідліб. Унаслідок цього вони отримали контроль над двома швидкісними трасами.

Місто Саракіб у сирійській провінції Ідліб

Місто Саракіб у сирійській провінції Ідліб (архівне фото)

Підтримувані Туреччиною сирійські повстанці повернули під свій контроль стратегічно важливе місто Саракіб у провінції Ідліб. Про це в четвер, 27 лютого, повідомили в розташованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, а також представники опозиційної Сирійської національної армії, інформує dpa. Урядові війська захопили місто на початку лютого.

DW.COM

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали президента Росії Володимира Путіна припинити бойові дії в Ідлібі та забезпечити доступ гуманітарних організацій в сирійську провінцію. (21.02.2020)

Анкара вимагає від Дамаска відвести свої війська у провінції Ідліб та погрожує почати повномасштабну наступальну операцію. У Москві вважають такий розвиток подій найгіршим сценарієм. (19.02.2020)

За даними центру моніторингу, відбити Саракіб повстанцям допомогла артилерійська підтримка турецьких військ. Сирійські повстанці також отримали контроль над двома стратегічними швидкісними трасами, у тому числі магістраллю, що з'єднує столицю країни Дамаск із містом Алеппо. Урядові війська Сирії за підтримки російської авіації намагаються знову захопити місто, зазначає моніторинговий центр.

Нагадаємо, що захоплення Саракіба дозволило сирійській владі вперше із 2012 року відновити рух автомагістраллю між Дамаском та Алеппо. Із грудня 2019 року війська сирійського президента Башара Асада, якого підтримують Росія та Іран, проводять наступальну операцію у сирійській провінції Ідліб. Це - єдина територія Сирії, що залишалася під контролем ісламістів та збройних загонів сирійської опозиції.

За даними ООН, від початку грудня 2019 року через загострення протистояння в цьому регіоні майже 900 тисяч людей залишили свої домівки в охоплених боями районах Ідлібу.

Дивитись відео 02:18

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні?

Також за темою

Libyen Krieg | Luftangriffe auf Idlib | Mann trägt Baby

Війська Асада захопили десятки населених пунктів в Ідлібі 25.02.2020

Щонайменше 19 людей загинули внаслідок атак військ Башара Асада на півночі Сирії, заявили спостерігачі. Крім того, урядові сили відновили контроль над важливим для повстанців містом Кафранбель.

Türkei Präsident Erdogan im Parlament

Ердоган анонсував саміт щодо Сирії за участі Меркель, Макрона і Путіна 22.02.2020

Турецький президент заявив про проведення 5 березня саміту за участі лідерів Німеччини, Франції та Росії, під час якого мають обговорити ситуації в охопленій боями сирійській регіоні Ідліб.

Syrische Regierungstruppen nehmen wichtige Autobahn vollständig ein

Війна в Сирії: війська Асада взяли під контроль стратегічне шосе 11.02.2020

Сирійські урядові війська вперше з 2012 року повністю взяли під контроль стратегічне шосе Алеппо-Дамаск.

Реклама

Докладно

Чоловік та жінка в захисних масках у Мілані, 25 лютого

Епідеміолог про COVID-19: Повний захист від вірусу - ілюзія

Чи загрожує Європі епідемія через спалах коронавірусу в Італії, і коли буде розроблена вакцина від нього? Інтерв'ю DW.  

Робота у Німеччині

На роботу до Німеччини: хто допоможе у працевлаштуванні

У Бонні відкрили сервісну службу для іноземних фахівців.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  