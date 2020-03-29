В Україну прибув другий літак із медзасобами з Китаю

В аеропорту "Бориспіль" сів другий літак з засобами захисту та медичним обладнанням, необхідним для подолання коронавірусу. Про приземлення літака в неділю, 29 березня, з медичним вантажем з Китаю повідомив заступник керівника Офісу президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко на своїй Facebook-сторінці.

"Другий літак з Китаю із засобами захисту лікарів, поліції, військових вже в Борисполі. 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 мільйона звичайних медичних масок та інші засоби захисту", - написав посадовець.

Чиновник запевнив, що вантаж з КНР прибуде на логістичний склад, звідки цього ж дня виїде в кожен регіон України. Крім того, Тимошенко зазначив, що вже вночі літак вилітає до Китаю за наступним вантажем. "Із вівторка матимемо два додаткових літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок дешевими масками та іншими засобами захисту. Також вночі очікуємо 100 тисяч ПЛР-тестів окремою доставкою", - додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, 23 березня літак Збройних сил України Іл-76 доставив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції, апарати штучної вентиляції легенів, медичні маски та інші засоби.

Як повідомлялося, кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла до майже 360.